NBA／身心受到影響 騎士前主帥：是我自請離職

騎士隊官方正式宣布，67歲的菜鳥教頭貝萊因（John Beilein）已正式辭去主帥一職，並由助理教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）接任，貝萊因坦言，若再繼續執教下去，恐嚴重影響到自身健康與家人情緒，因此決定自請離職。

貝萊因是在去年夏天與騎士簽下5年合約，不過本季騎士戰績持續低迷，14勝40負在東區墊底，全聯盟僅優於12勝43負的金州勇士，也讓貝萊因萌生辭職念頭。

今天騎士官方宣布，貝萊因已辭去主帥一職，這也是騎士近2季第3度帥位異動。貝萊茵說：「這是一個非常艱難的決定，但我想說清楚，辭職是自己的決定，我非常感激管理層的理解與支持，過去九個月我盡全力為球隊付出，但深思熟慮後我認為必須要退一步。」

貝萊因表示，輸球帶給自己極大的挑戰，且認為這賽季對自己造成的影響比預期大很多，「因此我越來越擔心這樣的影響將給我的健康及家人的快樂帶來後果，我不確定自己在剩餘賽季和未來能否保持最佳狀態，這對於球員、教練團及球迷來說是不公平的。」

雖然貝萊茵決定自請離職，讓他有更多時間陪伴家人、含飴弄孫，但根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，騎士將會為貝萊因安排在球隊的其他職務。