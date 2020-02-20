西區四隊新雙星組合 只有湖人管用

經過自由球員市場洗牌之後，本季有五隊組成最受人矚目的雙星組合，除了東區籃網杜蘭特和厄文還沒經過檢驗之外，其餘在西區的四組已經打完上半球季。然而在比較這四組人馬的合作效益之後，似乎只有湖人詹姆斯加戴維斯這組取得了預期的績效。

杜蘭特(右)近來已開始努力練球，但想看到他與厄文(左)聯手出擊，只能等到下個球季法。 路透

會這麼說的原因有三，第一，從戰績上來說，湖人(1)，快艇(3)，火箭(5)，及獨行俠(7)目前都搶佔季後賽席次，論排行是湖人佔先，但這並不是湖人雙星在比較中勝出的唯一原因，而是與上季相較之後的結果。去年湖人只排第十，今年卻衝上排頭，同時是全聯盟第二，無論進步幅度和還是同時期戰績的比較差距都是四隊最大，其次則是從14名衝進前8的獨行俠。反觀火箭卻是不進反退，加入衛斯布魯克之後的雙MVP核心並沒有讓球隊更好。至於去年已在季後賽名單的快艇也只上升五個席次，由此從第一印象看來，湖人雙星所發揮出來的效益確實驚人，也超過其他三組。

當然，目前這四隊的勝場數彼此差距並不多，湖人(41)，快艇(37)，火箭(34)及獨行俠(33)之間最大的差距只是8場，這樣的戰績排名很有可能還會改變。不過，就目前為止，也是湖人雙星合作取得的勝場數最多，相較於快艇喬治在季初受傷，火箭衛斯布魯克及獨行俠唐西奇本季因場缺賽的場次都已超過上季的狀況來看，其他三組多半都得面對另一半無法出賽的狀況。湖人雙星是四組人馬之中最能夠同時上場比賽的一組，目前合作了44 場是四隊最多。光從這一點來看，也可以了解為何只有湖人這一組發揮了預期的績效。

第二，則是從球員本身的單季得分表現來討論。組成新團隊之後，這八個人的單季得分數據目前是以哈登(35.3)一人獨佔鰲頭，唐西奇(28.9)其次，雷納德(27.2)及衛斯布魯克(27.2)平手，喬治(21.7)及波爾辛吉斯(18.4)這兩人則是最低，至於詹姆斯(25)及戴維斯(26.6)則是在伯仲之間。光從個人得分數據的比較就很有意思：火箭這一組當然是火力最為熾熱的雙砲連線，場均數據相加輕鬆飆破60分，但哈登的得分表現還是明顯高出一籌，至於快艇和獨行俠的雙星組合目前也都只有一人閃耀。相較之下，湖人這兩人的表現是最為平均的一組，並沒有哪一人明顯壓過另一人的情況。

若是進一步看，湖人之外的這三組人馬依靠單人發揮贏球的趨勢更是明顯。這四隊當然都曾靠其中一人之力贏得比賽的狀況，然而就比例上來說，湖人這一組的合作發揮仍是比較常見。反觀情況最極端的火箭，甚至經常出現兩人單獨一人在場上輪流發揮的情況，由此來說，當兩人各帶領一支球隊在打球時，火箭反而贏面更大。

火箭雙星哈登（右）與衛斯特布魯克（左）都保有漂亮數據，但聯手成效似乎並不明顯。 美聯社

而與上季場均得分能力相較，唐西奇(7.7)及衛斯布魯克(4.3)的上升幅度最多，喬治(6.3)及波爾辛吉斯(4.3)的下降幅度最大，由此來看，雙星組合在快艇及獨行俠出現的調適現象最為劇烈。也就是說，觀察球員在原先一人打球的數據，在加入另一人之後的變動情況有多大，可以從中了解他們所需要的調適壓力有多大。喬治和波爾辛吉斯本季都在個人數據下滑的狀況中，不斷尋找與另一半合作的最佳方法。至於湖人這一組的個人昇降幅度則不超過1分，可見兩人合作的問題並不大，需要磨合的時間也不長，無論個人成績和團隊戰績都取得雙贏。

當然，只看得分有所偏頗，不只忽略了防守端表現對於球隊戰績的貢獻度，也沒有完整呈現單一球員為球隊的犧牲和付出。從這一點來看，雙星的組成之中，也有像是喬治及波爾辛吉斯為球隊提升防守效率的例子，雖然沒有在進攻上明顯加乘，卻仍是有效率的互補。但若加入防守考量，詹姆斯及戴維斯既有的防守能力並沒有因為合作而下滑，湖人這一組的攻防表現也因此更顯全面。

喬治(右)近期因傷明顯陷入低潮，雷納德(左)則是從馬刺、暴龍到現在都一直持續在成長，似乎沒有雙星加乘效果，但喬治在防守上的貢獻仍不容忽視。 美聯社

第三，則是從媒體的形象及效益來看，湖人這一組也從一開始就呈現和諧的合作氣氛。衝突最烈的是火箭，兩位前隊友再攜手卻沒有立即發揮合體效應，一開始也出現調合不順的傳言，球隊也因此不斷地透過極端的戰術調整以及球員交易，試圖去改變既有的化學效應。至於獨行俠的媒體焦點則是全落在新人王唐西奇身上，波爾辛吉斯則是相對被冷落，即使有表現也被認為只能在唐西奇不在場時才有所發揮。

獨行俠雙星唐西奇(左)與波爾辛吉斯(右)本季兩人輪流受傷，還無法發揮最大效益，而且媒體焦點幾乎都放在唐西奇身上。 歐新社資料照片

至於雷納德和喬治則因為媒體形象一向溫和，彼此的合作並沒有傳出太嚴重的問題，然而也因為和同城的對手競爭，快艇雙星的話題和熱度始終比不上湖人。快艇可以說在夏天打贏了一場漂亮的公關戰，比起早早定案的湖人雙星，快艇在成功拉攏兩人之後一度佔盡版面。但在意外驚喜的熱潮過去，湖人後來還是在矚目度逐漸取得了上風。

從以上三點來看，在這四組新建的雙星之中，湖人是唯一符合既有期待的組合。本季在戰績表現、合作勝場數、聯手得分數、同場貢獻度、媒體形象及公關話題上，目前都照著原有的設定發揮最佳的效益。

在明星賽之後，接下來各隊將全力衝刺季後賽，以上的分析狀況也可能隨時改寫。值得一提的是，湖人雙星雖然在上半季打出最好的合作績效，但他們的傷病及年齡風險卻也是四組人馬中最高的。詹姆斯是這八人當中最老的球員，老化造成的體能衰退可能會在季末加劇，而這一季戴維斯確實也是帶傷在打，一直沒有完全恢復健康。一旦兩人缺一，無人能撐的湖人登時就要垮台。在下半季，湖人若是過度耗損他們的雙核心，一旦到了季後賽傷病爆發，湖人例行賽的努力恐怕會功虧一簣。如何讓湖人雙星在季後賽依舊能發揮威力，下半季的調整將會十分關鍵。