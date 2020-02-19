NBA／杜蘭特練球影片流傳 母親直言本季不會復出

布魯克林籃網隊在今天傳出主控厄文（Kyrie Irving）因為右肩傷勢復原不如預期，暫時將無復出時間表後，雖然一度也傳來明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）恢復訓練的影片，但杜蘭特的母親汪達（Wanda Durant）則表示，兒子本賽季將不會如外界期待的復出，而杜蘭特也已經接受這樣的事實。

Kevin Durant is looking healthy🔥pic.twitter.com/bGLaLLv3uU — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 19, 2020

籃網本賽季雖然組成杜蘭特與厄文的頂尖雙星組合，不過兩人受到傷病影響，杜蘭特至今仍未披上新東家戰袍出賽，厄文則是打打停停，且今天更傳出他右肩傷勢加重的狀況，賽季可能提前報銷。

其中杜蘭特的投籃訓練影片在今天引發球迷關注，展現傷勢與身體似乎已無大礙，但對於外界期待他能在本賽季結束前復出，他的母親旺達則是再一次強調，目前並無這樣的計畫。

「我知道他本季將不會上場，這讓我感到開心，因為他將不會因此感到壓力。」汪達在今天受訪談到杜蘭特的狀況時說：「這肯定是個苦樂參半的感覺，在這次的復健過程中，我看到他是用相當沉穩的態度在面對，過去他在面對傷痛時是有點瘋狂的。」

雖然杜蘭特無法如外界期望的提前復出，但汪達也強調，杜蘭特仍相當渴望與隊友合作，「他並非不想打球，他相當渴望與隊友一起出賽，但他已經接受這個事實，現在不是他該上場的最佳時機。」