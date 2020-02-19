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NBA／約柯奇狀況回升 巴克利稱金塊仍難敵洛城雙雄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
約柯奇。 法新社
約柯奇。 法新社

芝加哥明星周在日前落幕後，NBA例行賽下半季將在後天開打，其中本賽季競爭激烈的西區，誰能在下半季與季後賽中脫穎而出也成為一大話題，「惡漢」巴克利（Charles Barkley）在今天就表示，雖然丹佛金塊在戰力分析中受到各界看好，但將很難跨過洛城雙雄快艇湖人隊這關。

金塊在例行賽上半季打出38勝17敗的西區第二名佳績，剛好夾在龍頭湖人與第三名的快艇間，其中明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的狀況好轉是一大關鍵，他在本月平均每場比賽能夠貢獻27分、12籃板、9.2助攻，且命中率逼近六成，比起剛開季首月的平均15分，命中率不到五成，判若兩人。

巴克利也直言，約柯奇與小將波特（Michael Porter Jr.）的表現將決定金塊本季能走多遠，「我的好兄弟約柯奇現在表現很多了，他在前一段時間很低迷，但過去一個月完全不同。另外，我認為他們應該多給波特機會，在我看來，他會是金塊的另一名關鍵人物，我認為他有光明的未來，更將影響金塊在季後賽能走多遠。」

不過對於西區仍有兩大冠軍熱門球隊湖人與快艇擋道，巴克利也坦言，金塊要越過這兩支球隊在西區出線難度依舊相當高，「我對金塊的期望很高，他們有很出色的陣容和穩定性，不過他們依舊無法擊敗湖人或快艇，尤其是要在七場的系列賽中擊敗他們，我也認為快艇會是西區最佳的球隊。」

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