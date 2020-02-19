NBA／柯瑞碰不得 對抗訓練再等等

勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）因左手掌骨折成傷兵，復健持續進行中，儘管目前還無法參加對抗訓練，但復出已經倒數計時，今天勇士練習時隊友和教練團還給他取了一個新外號，要大家好好保護當家球星，別讓他受到二度傷害。

「我們今天叫他布雷迪（Tom Brady），『別碰他』，我想這就是好玩。」勇士教頭柯爾（Steve Kerr）笑說，柯瑞今天的造型讓大家有了這樣的靈感；柯瑞在原本球衣外再加了一件有紅色袖套的球衣，代表他不想被觸碰。

柯爾補充說，除了對抗練習，柯瑞已經參加球隊所有的訓練，「我們最後有對抗賽，他沒有加入，但他其它都有參加，而且看起來很棒。」他也提到，柯瑞的歸期還沒有官方時程表，但希望3月初會是可能的時間點。

去年10月底成傷兵的柯瑞，復健初期是在洛杉磯，最近和球隊一起行動的比例增加許多，不過柯爾今天表示，柯瑞本周仍不會參與碰撞訓練，不過就整體看來柯瑞狀況十分不錯，精神狀況也很好，目前當務之急是和勇士新成員、像是交易大限前換來的維金斯（Andrew Wiggins）彼此熟悉。

「我認為讓柯瑞和維金斯了解對方，一起配合很重要。」柯爾提到，之前許多陣容像是杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）和李文斯頓（Shaun Livingston）等都不在陣中，柯瑞過去都很仰賴這些隊友，現在必須做出其他調整，且他在開季不久就受傷，回到團隊不只自己要適應，球隊的年輕球員也必須調整。

至於去年總冠軍賽傷了左膝十字韌帶的「浪花兄弟」成員湯普森（Klay Thompson）本季是否來得及歸隊，柯爾抱持保留態度，勇士教頭說：「這完全不同，因為柯瑞顯然有個時程表，可以簡單地說『在幾周就，柯瑞就能準備上場』，我不知道確切時間會是何時，但湯普森還有很長一段路要走，所以我甚至不介意今年沒有湯普森。」