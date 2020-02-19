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NBA／對綠衫軍教頭的第一印象 華克：籃球成癮

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
華克(左)與塞爾蒂克教頭史提文斯。 路透
華克(左)與塞爾蒂克教頭史提文斯。 路透

前黃蜂主控華克（Kemba Walker）在本季轉戰塞爾蒂克，總教練史蒂文斯（Brad Stevens）愛球成痴的程度讓他大開眼界，華克透露，史蒂文斯無時無刻都在看籃球影片，季初到史蒂文斯家中聚餐，飯後也是看影帶，討論戰術。

華克本季接替厄文（Kyrie Irving）的空缺，場均21.8分、5助攻、4.1籃板，並在史蒂文斯的整合下，在塞爾蒂克打出不錯化學效應，攜手海瓦德（Gordon Hayward）以及新秀泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）齊心下打出東區第三佳績。

華克近日接受訪問談到對史蒂文斯的印象，稱呼主帥是不折不扣的籃球癡，「他總是在看籃球賽，看影片，試著尋找讓我們更強的方法。」

回憶初加盟綠衫軍時，華克表示，史蒂文斯的第一件事就是邀請他去家中作客，但重點是看影片，「我們也的確看了影片，他也詢問我最喜好的打法，以便之後將其加入球隊進攻戰術，我覺得非常酷。」

華克 塞爾蒂克 Gordon Hayward
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