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NBA／未進名人堂最終候選名單 波許失望透頂

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
2020年籃球名人堂於日前公布最終的8人候選名單，前熱火隊球星波許（Chris Bosh）成為遺珠，坦言非常失望。 歐新社
2020年籃球名人堂於日前公布最終的8人候選名單，前熱火隊球星波許（Chris Bosh）成為遺珠，坦言非常失望。 歐新社

2020年籃球名人堂於日前公布最終的8人候選名單，前熱火隊球星波許（Chris Bosh）成為遺珠，得知消息後，他坦言對這個結果失望透頂，並在社群媒體上發布影片狂喊失望不下15次，沮喪心情溢於言表。

波許的NBA生涯自多倫多暴龍隊起家，效力七年後，2010-2011球季轉戰南灘邁阿密，與詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）組成熱火「三巨頭」，並在2011年與2013年抱回兩座總冠軍，但他從 2017年起受到血栓所苦未能出賽，直到去年才宣布退役，結束13年NBA生涯。

因血栓被迫告別籃球生涯，對下個月即將36歲的波許而言，沒能進名人堂又是一大打擊，「自從我開始打球以來，籃球就是我的全部，我也為此不斷追求卓越。我對於生涯提前告終感到失望，我現在應該還在拚戰，但計畫趕不上變化，挑戰名人堂也不如預期，這令人沮喪。」

波許表示，許多人會告訴他明年再來，但萬一沒有來年呢？「這是我每天都在想的問題，我也希望你們去思考，萬一沒有明天呢？而我必須誠實對你們說，我是失望透頂。」

波許的生涯場均至少19.2分、8.5籃板，並11度候選明星賽，聯盟史上僅有13人能做到，有12人均是名人堂成員，分別為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、「郵差」馬龍（Karl Malone）、歐尼爾（ Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）、摩西馬龍（Moses Malone）、歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）、柏德（Larry Bird）等人。

2020年名人堂最終候選名單為布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）、穆基（Baylor Kim Mulkey）、史蒂文斯（Barbara Stevens）、薩頓（Eddie Sutton）、湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）與卡欽斯（Tamika Catchings）。

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