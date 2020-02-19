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NBA／厄文肩傷舊疾尋求專家意見 明星賽後續缺席

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
厄文仍受肩傷所困，本周將再尋求其他專家意見。 路透
厄文仍受肩傷所困，本周將再尋求其他專家意見。 路透

籃網主控厄文（Kyrie Irving）先前因肩傷休兵26場，儘管他在1月中旬歸隊，但籃網主帥亞特金森（Kenny Atkinson）坦言厄文仍受肩傷所困，本周將再尋求其他專家意見。

去年11月對爵士右肩疼痛的厄文，11月中旬起治療休兵長達2個月，還一度考慮動刀，但傷勢在12月注射可體松（cortisone）後出現轉機，並在1月13日對老鷹隊歸隊。

厄文歸隊後表現不俗，復出九場比賽都得分上雙，2月1日對公牛甚至打下本季新高54分，26日迎戰活塞也轟下45分，1月繳出場均27.9分、5.6助攻、5籃板表現，但主帥亞特金森透露厄文仍深受肩傷所苦。

「肩膀傷勢很棘手，症狀是斷斷續續的，有時候感覺不錯，但有時候會很不適。但我覺得現在是再找專家診斷的時候了。」亞特金森接受媒體訪問指出，厄文12月時曾尋求鳳凰城的專家意見，球團目前傾向尋求其他專家建議，好解決厄文痼疾。

因傷昨日訓練休兵的厄文，也確定缺席籃網隊明星賽後首戰21日與76人隊一役，確切歸隊時間表要待與專家會談後才能清楚。

厄文 籃網 76人
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