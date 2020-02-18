NBA／布萊恩精神不滅 詹姆斯：明星賽他與大家同在

NBA年度盛會全明星賽，歡樂的氣氛中因為傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）增添幾分哀愁，故人已逝但精神不滅，詹姆斯（LeBron James）就表示，從開賽無論是球衣上的背號24號、或是球迷們的聲聲呼喚，都能感覺到布萊恩與大家同在。

為了向空難逝世的布萊恩致意，全明星賽兩隊球衣背號特別選用代表布萊恩的24號、代表吉安娜的2號，詹姆斯隊身著2號，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）隊則披上24號，以茲紀念。

「你絕對能感覺到他的存在。」詹姆斯賽後記者會上說道，「從開賽開始，每個時刻，無論是球迷呼喚他的名字，或是看到字母哥隊成員奔跑在場上，你都能看見24號。」

今年明星賽新賽制頗受好評，「目標得分制」也讓球迷看見明星賽久違的比賽張力，詹姆斯則表示，入選進明星賽的都是好勝者，明星賽競爭激烈是可以預期。

詹姆斯說，「所有人每個夜晚都會展現最高水準，為各自代表的球隊爭取勝利，我們今晚也展現出為球隊而拚的榮譽感和好勝心。」