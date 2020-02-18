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NBA／當選球員工會副主席 厄文：是時候挺身

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
厄文。 路透
厄文。 路透

籃網控衛厄文（Kyrie Irving）今日取代三年任期已滿的加索（Pau Gasol），接下美國國家球員工會（National Basketball Players Association,簡稱NBPA）副主席職位，成為籃網隊史繼天普（Garrett Temple）後，第二位擔任工會副主席球員。

「我很開心能加入這個大家庭，等不及與更多人認識，在團隊中發揮影響力。」厄文深信現在是時候跳出來，在更多球員議題上著墨，因此決定角逐副主席職位。

厄文說；「我相信是時候了。過去我一直作為一名觀察者，但現在有更多球員相關事務、票選以及議題，需要開始著手。」

厄文坦言現在對他而言也是全新階段，包括成為球隊領袖，而傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的逝世，也讓他看待籃球生涯多了更多面向，「未來還有漫漫長路，特別是過去20天，生命中很重要的導師布萊恩過世了。如何讓籃球繼續向前也多了更多觀點。」

厄文將加入前塞爾蒂克隊友布朗（ Jaylen Brown）、拓荒者隊球星麥卡倫（CJ McCollum）、溜馬波格登（Malcolm Brogdon）以及黃蜂畢永柏（Bismack Biyombo）四位副主席的行列，與首席副主席現效力熱火的伊古達拉（Andre Iguodala）襄助主席雷霆主控保羅（Chris Paul）。

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