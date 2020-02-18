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NBA／明星賽收視率成長8趴 末節800萬人收看

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
明星賽收視率成長8趴。 路透
明星賽收視率成長8趴。 路透

昨天進行的芝加哥明星賽改採單節勝負決定慈善捐款、總得分「目標得分」成效斐然，也為歷年節節敗退的明星賽收視率打了一計強心針。繼灌籃大賽收視創三年來新高後，壓軸明星賽相較去年也成長8%，張力十足的末節更是吸引800萬人收看。

今年明星賽響應公益，拿下單節勝利的隊伍，就能為各自代表的公益團體獲得10萬美元（約新台幣305萬元）獎金，總得分則採「目標得分」，以第3節得分高隊伍再加24分，向布萊恩致敬，末節不計時，讓比賽更添懸念，此外末節轉播採無廣告方式，讓嶄新賽制完美呈現在觀眾眼前。

聯盟的新作法也為收視開出紅盤，據美國全明星賽轉播單位TNT統計，昨日明星賽共計730萬人收視，緊張刺激的決勝節更來到800萬人。賽前向布萊恩致敬表演也有630萬人收看，較去年大幅成長19%。

將新賽制帶入的是睽違四年重返明星賽的保羅（Chris Paul），他表示，新賽制想法是取自夏季聯賽籃球錦標賽（The Basketball Tournament），「我那時候就覺得，如果能將此帶入明星賽會非常有趣。」

球員對於明星賽新制也是好評不斷，即便是落敗一方的安比德（ Joel Embiid）也說：「這是有史以來最棒的明星賽，每個人都全力以赴。」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也指出，第4節的防守壓迫猶如季後賽，「我超愛，希望這個新賽制能夠一直保留，且延續下去。」

布萊恩 Chris Paul
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