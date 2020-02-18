快訊

疫情延燒 全球「在家上班」超爽？有人很痛苦

隔離期滿！日本宣布鑽石公主號乘客 明起可陸續下船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／灌籃大賽程度太高 字母哥自認比不了

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
安戴托昆波在明星賽時秀灌籃。 路透
安戴托昆波在明星賽時秀灌籃。 路透

密爾瓦基公鹿隊「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在比賽中不時上演爆扣美技，不過想看他未來再度參與灌籃大賽的球迷可能要失望了，「字母哥」看過今年的灌籃大賽後，對於參賽者的創意和爆發力讚賞不已，也讓他決定打退堂鼓。

參加年灌籃大賽的四位扣將是哈沃德、康納頓（Pat Connaughton）、葛登（Aaron Gordon）與瓊斯（Derrick Jones Jr.），無不拿出看家本領，也讓收視率開出紅盤，創下2017年以來新高。

從哈沃德的「超人再現」、瓊斯飛越一個人後，在空中接力胯下灌籃，或是葛登的球碰框後轉360度單臂爆扣、飛越綠衫軍226公分超級長人佛爾（Tacko Fall），所展現的創意和超乎常人的彈跳能力，讓全場球迷、球員都嘆為觀止。

2015年還是聯盟二年級生的安戴托昆波曾參加過灌籃大賽，但當時並未進入決勝輪，並早早淘汰出局，最終由公牛隊菜鳥拉文（Zach LaVine）奪魁。近日「字母哥」被媒體問到未來有沒有可能再度叩關挑戰，他直呼不可能。

安戴托昆波說：「我是不可能和灌籃大賽那些人同場較勁的。我們所見的每一個灌籃招式，有些是飛越一個人，而每個灌籃招都是我前所未見的。」

昨天在壓軸明星賽擔任隊長的安戴托昆波，除了幫助球隊對抗詹姆斯隊打出精彩好球，熱衷公益的他在賽後與全隊隊員都自掏腰包，再捐出10萬美元給慈善團體，也為明星賽畫下完美句點。

安戴托昆波 哈沃德
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

自選陣容受質疑 安戴托昆波：這些人和我很相似

灌籃大賽掀高潮 收視率創近3年最佳

NBA／原汁原味重現超人飛扣 哈沃德稱搭檔本該是布萊恩

瓊斯邀葛登再戰灌籃大賽 韋德澄清評審給分爭議

相關新聞

NBA／沒設定拿MVP 雷納德憶布萊恩出手小故事

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）昨日芝加哥明星賽榮膺首屆布萊恩MVP（Kobe Bryant MVP），並未...

讓人感動的明星賽 看見最好和最糟的詹姆斯

全世界籃球迷都重新被2020年芝加哥NBA明星賽感動。NBA明星賽完美改制，每一節單獨設置勝負+慈善獎金，第四節改打「得分達標」賽制，也就是三節打完分數高的一隊加「24分」，先達標一隊獲勝，沒有比賽時

NBA／灌籃大賽程度太高 字母哥自認比不了

密爾瓦基公鹿隊「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在比賽中不時上演爆扣美技，不過想看他未來再...

NBA／67歲菜鳥教頭恐黯然下台 傳至多執教騎士到季末

去年以66歲高齡轉戰NBA，菜鳥教頭貝萊因（John Beilein）本季執教騎士遭遇諸多挑戰，如今來自《ESPN》與《The Athletic》最新消息都指出，貝萊因和騎士球團合作關係最多只會維持到

NBA／投進致勝罰 戴維斯：明星賽有如季後賽

ＮＢＡ全明星周昨天在芝加哥圓滿落幕，本屆改「目標得分制」的全明星賽，最終「詹姆斯隊」靠著戴維斯致勝罰球，以一五七比一五五險勝「字母哥隊」，而拿下卅分、七籃板、四助攻、二抄截的雷納德也摘下首屆布萊恩MVP。

NBA／灌籃大賽奪冠名利雙收 瓊斯預計簽下球鞋代言約

2020年灌籃大賽以1分之差擊敗葛登（Aaron Gordon）奪冠，熱火前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）因此一戰成名，《ESPN》最新報導更指出他的荷包將成為最大受益者，傳出運動品牌P

NBA／唐西奇化身救世主 諾維茨基：希望他生涯都在達拉斯

就在諾維茨基（Dirk Nowitzki）上季正式高掛球鞋後，達拉斯如今儼然已經找到未來救世主。 即將滿21歲的唐西奇（Luka Doncic），在生涯第二年打出驚人表現，本季至今平均攻下28.

NBA／球迷不滿戰績 傳公牛將尋求撤換總管

全明星周末在主辦城市芝加哥圓滿落幕，但地主球隊公牛同時卻可能正面臨內部風暴，《芝加哥太陽報》率先揭露之後也經《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）證實，球團高層將尋求撤換總

NBA／堅守極端小球打法方針 火箭再補2員前鋒即戰力

下定決心主打極端小球陣容的火箭今日（18號）再出招，一口氣在市場與2位鋒線球員達成簽約協議，循交易柯文頓（Robert Covington）補強思維充實戰力。 《ESPN》報導，馬刺將與本季苦無

NBA／明星賽上演致勝罰球 詹姆斯：原本球要給雷納德

今年明星賽首度實行「目標得分制」，也讓雙方在第四節打出有如季後賽的血戰。最後詹姆斯（LeBron James）隊靠著戴維斯（Anthony Davis）的關鍵罰球，率先拿下目標得分157分，贏得比賽。

NBA／全力以赴打明星賽 保羅：向布萊恩致敬最好方式

NBA全明星賽今天在芝加哥畫下完美句點，「詹姆斯隊」靠著戴維斯（Anthony Davis）致勝罰球，以157：155擊...

NBA／季中錦標賽勢在必行？席佛：深具信心

為刺激NBA收視下滑問題，聯盟過去幾個月起著手擬定季中錦標賽計畫，儘管先前傳出不少球員反彈，但NBA總裁席佛（Adam ...

熱門新聞

NBA／戴維斯致勝罰球 第一球是故意上演不進戲碼

NBA／罰球線360度扣籃影片瘋傳 拉文：其實在鬧著玩

NBA／戴維斯關鍵罰球 明星賽詹姆斯隊獲勝

NBA／拿下首座布萊恩MVP獎 雷納德：這是獻給他的

NBA／明星賽上演致勝罰球 詹姆斯：原本球要給雷納德

NBA／明星賽改制獲好評 戴維斯：像打季後賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。