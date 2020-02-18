NBA／灌籃大賽程度太高 字母哥自認比不了

密爾瓦基公鹿隊「一哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在比賽中不時上演爆扣美技，不過想看他未來再度參與灌籃大賽的球迷可能要失望了，「字母哥」看過今年的灌籃大賽後，對於參賽者的創意和爆發力讚賞不已，也讓他決定打退堂鼓。

參加年灌籃大賽的四位扣將是哈沃德、康納頓（Pat Connaughton）、葛登（Aaron Gordon）與瓊斯（Derrick Jones Jr.），無不拿出看家本領，也讓收視率開出紅盤，創下2017年以來新高。

從哈沃德的「超人再現」、瓊斯飛越一個人後，在空中接力胯下灌籃，或是葛登的球碰框後轉360度單臂爆扣、飛越綠衫軍226公分超級長人佛爾（Tacko Fall），所展現的創意和超乎常人的彈跳能力，讓全場球迷、球員都嘆為觀止。

2015年還是聯盟二年級生的安戴托昆波曾參加過灌籃大賽，但當時並未進入決勝輪，並早早淘汰出局，最終由公牛隊菜鳥拉文（Zach LaVine）奪魁。近日「字母哥」被媒體問到未來有沒有可能再度叩關挑戰，他直呼不可能。

安戴托昆波說：「我是不可能和灌籃大賽那些人同場較勁的。我們所見的每一個灌籃招式，有些是飛越一個人，而每個灌籃招都是我前所未見的。」

昨天在壓軸明星賽擔任隊長的安戴托昆波，除了幫助球隊對抗詹姆斯隊打出精彩好球，熱衷公益的他在賽後與全隊隊員都自掏腰包，再捐出10萬美元給慈善團體，也為明星賽畫下完美句點。