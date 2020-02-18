NBA／沒設定拿MVP 雷納德憶布萊恩出手小故事

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）昨天在芝加哥明星賽榮膺首屆布萊恩MVP（Kobe Bryant MVP）獎項，並未刻意追求獎項的他，賽後也回憶自己參與首次明星賽時，布萊恩以自身例子鼓勵他勇於出手的小故事，布萊恩的好勝心也從對話中表露無遺。

雷納德在明星賽是效力「詹姆斯隊」，在上半場就飆進7記三分球，追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook），全場轟下30分，包括8記三分球，另抓下7籃板、4助攻、2阻攻，表現全面幫助詹姆斯隊以157：155獲勝，獲選布萊恩MVP獎項是當之無愧。

「我並未抱著要帶獎座回家的心態。」雷納德表示，是在發覺自己的手感不錯後，才萌生挑戰MVP的念頭，「我上場後的前兩投都命中，出手越多投進越多，那時候我才告訴自己，可以試著去拿下（MVP）。」

雷納德也分享首度參與明星賽時，與布萊恩之間的小故事，「他曾問我『你一場球最多曾出手幾次？』我回答最多大約是19次。他則說：『猜我出手幾次？我是出手47次。』」語畢雷納德和現場媒體全都莞爾一笑。

雷納德賽後也將MVP榮耀獻給布萊恩，坦言布萊恩對他的影響至深，「這座獎盃要獻給他，言語沒辦法形容我有多開心。我想我會把獎座放在獎盃室，進去就能看見布萊恩的名字在上頭，他是啟發我人生最重要的人。」