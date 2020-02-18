讓人感動的明星賽 看見最好和最糟的詹姆斯

全世界籃球迷都重新被2020年芝加哥NBA明星賽感動。NBA明星賽完美改制，每一節單獨設置勝負+慈善獎金，第四節改打「得分達標」賽制，也就是三節打完分數高的一隊加「24分」，先達標一隊獲勝，沒有比賽時間限制，為了紀念上個月因為直升機意外身亡湖人傳奇球星布萊恩和他女兒喬安娜。

NBA明星賽新制+創意+曼巴精神完美改變明星賽過去幾十年懶散、不防守、只打最後五分鐘文化，比賽從頭到尾，身體對抗專注防守球球必爭，比賽過程和細節宛如總冠軍賽搶七大戰，絕無冷場。第四節決勝一共打了43分鐘，NBA重新樹立明星賽範本和最高指標，更提供全世界一個最完美示範。

NBA明星賽終於改變過去長時期純粹做秀的情況，所有球星都拿出看家本領，在攻守兩端拚盡全力，這才是真正好看的比賽。 美聯社

明星賽詹姆斯隊快艇前鋒雷納德奪走MVP，詹姆斯隊在明星賽改為隊長選秀制取得三連勝，詹姆斯「選秀眼光」和「總管建隊思路」贏家思維備受讚揚。

最終明星賽焦點還是集中在35歲詹姆斯身上，詹姆斯今年球季能不能帶領湖人順利奪冠，拿下生涯第四座總冠軍，生涯第10度率領球隊打進總冠軍賽，這一切都是球迷和媒體最關注焦點。

詹姆斯帶領詹姆斯隊在明星賽3連勝，他不但自己打得好，球員選得更好，不愧曾有「地下總管」的稱號。 美聯社

在2020年明星賽場上，最好詹姆斯和最糟詹姆斯同時出現在比賽中，眼前這個NBA第一人，他的一舉一動和打法、效率，最終可能會決定今年NBA總冠軍。為什麼？答案就在：三分球。

詹姆斯今年明星賽三分球10投2中，全場20投9中攻下23分、6助攻、5籃板，詹姆斯的三分球和命中率都不出色，但也不算太糟，他還是在比賽決勝期和關鍵時刻勇於出手。今年球季例行賽詹姆斯三分球命中率3成45，每場比賽6.2次三分球命中2.1球，三分線出手和命中都是生涯最高。通常一名35歲老將三分球出手增加，甚至生涯最多，最關鍵指標是：年齡老化和打法簡化，這是最省力打法。

詹姆斯會這麼打，三分球和關鍵決勝期出手這麼多，有幾個意義：

1、省力：詹姆斯更老、體能更差，而且控球時間和持球時間都增加，他必須要找到更省力打法。這有點懶，也是大多數老球員會做的事，但很聰明，詹姆斯會看時機和比賽需要做決定。

2、出奇不意：這是詹姆斯決勝期賭手氣，迫不得已打法，這並不表示詹姆斯不會在季後賽決勝期更多往籃下切入攻擊得分，因為突破、殺到籃下、製造犯規還是更重要手段和得分、贏球方式。

3、智慧：詹姆斯本季3成45的三分球命中率並不出色，但也不算太糟，例行賽經常有單場9投6中，10投6中三分球表現，當對手放投不放切時，詹姆斯需要果決出手，一試手氣，二迫使對手必須要上進壓迫對位。

這樣的改變和調整有助於詹姆斯創造突破空間，創造更好出手機會。如果你是湖人對手，季後賽你敢放任詹姆斯在空位大投三分球嗎？應該不會。詹姆斯會在三分不準，手感失溫情況下，還堅持大量出手三分試手氣？當然不會，詹姆斯的三分球大量出手只是一種戰略，他了解湖人陣容現況和比賽需求，他得打出侵略性，一旦手感和手風來了，詹姆斯知道如何去帶動球隊。

詹姆斯(中)三分球準時破壞力很可怕，但手風不順時打鐵的崩壞力更可怕，並不是穩定型的三分球射手。 美聯社

老球迷都懂，那個大量出手三分球的詹姆斯可能是「最好詹姆斯」，也可以是「最糟詹姆斯」，三分球可能成就湖人總冠軍，一旦手風不順，也可能喪送湖人總冠軍。還好詹姆斯有足夠經驗和籃球智商，三分球極有可能成就湖人和詹姆斯，這是今年季後賽令人期待好戲。