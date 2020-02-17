NBA／全力以赴打明星賽 保羅：向布萊恩致敬最好方式
NBA全明星賽今天在芝加哥畫下完美句點，「詹姆斯隊」靠著戴維斯（Anthony Davis）致勝罰球，以157：155擊敗「字母哥隊」，賽後「詹姆斯隊」主帥佛蓋爾（Frank Vogel）也特別點名替補上陣的保羅（Chris Paul），認為他是球隊能夠勝出的關鍵原因。
今年全明星賽改制，採「目標得分制」方式進行比賽，前三節打完領先的一方成績加上24分，就是此役的目標分數，也是向日前搭機意外逝世的布萊恩（Kobe Bryant）致敬。
三節打完落後9分的「詹姆斯隊」，決勝節靠著保羅獨拿9分帶領下，加上戴維斯最後致勝罰球，搶下改制後的第一場全明星賽勝利，賽後「詹姆斯隊」主帥佛蓋爾直指保羅就是幫助球隊勝出的關鍵原因。
「他告訴我，他不想再這樣的比賽中休息，希望能夠上場贏球。」佛蓋爾透露，陣中有年輕球員在比賽中防守犯錯誤，保羅也會直接點出，「不僅是在防守端，他也為我們提供領導能力。」
「這都要感謝球迷，讓我們能在這個賽場上去拚戰。」本屆全明星賽也因為布萊恩意外驟逝而充滿致敬氣氛，保羅說：「向他致敬的最好方式就是像今晚這樣打球，他不喜歡只是打好玩的球。」
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