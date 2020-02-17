NBA／季中錦標賽勢在必行？席佛：深具信心
為刺激NBA收視下滑問題，聯盟過去幾個月起著手擬定季中錦標賽計畫，儘管先前傳出不少球員反彈，但NBA總裁席佛（Adam Silver）近日透露，包括球員工會、合作媒體都對新規劃有興趣，席佛對於推動季中錦標賽是胸有成竹。
聯盟有意在例行賽中增添季中大賽，新賽制每隊平均單季將自82場比賽降為78、79場，最快希望在2021-2022年球季登場，為了讓球員支持新賽制，也將冠軍隊獎金提高到每人100萬美元（註：約台幣3042萬元）作為誘因。
原訂聯盟4月要將方案提交董事會，但席佛透露4月會議已取消，並非因為方案不被認同，而是因為大獲支持，他接下來仍會針對賽制調整向各大球團作簡報。
席佛表示，從球員工會、合作媒體所得到的回應是出奇的好，「他們對此有極大興趣，甚至認為這不應該只是一次性的活動。我深信最終會獲得類似季中錦標賽的答案。」
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