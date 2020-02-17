NBA／明星賽改制獲好評 戴維斯：像打季後賽

芝加哥全明星賽今年採取新賽制，除了單節勝負能決定慈善捐款，總得分改採「目標得分制」也讓兩隊戰況激烈擦出火花，不僅球迷大飽眼福，球員也給好評，戴維斯（Anthony Davis）也大讚戰況猶如季後賽，讓明星賽找回應有的競爭態度。

今年明星賽響應公益，拿下單節勝利的隊伍，就能為各自代表的公益團體獲得10萬美元（約新台幣305萬元）獎金，此役詹姆斯隊為Chicago Scholars掙得30萬美元公益金，字母哥隊也為慈善機構After School Matters贏得10萬美元。

而總得分採「目標得分制」，先達到目標得分就算獲勝，目標得分計算則為前3節打完比數，高分隊加24（布萊恩背號），也讓過去猶如雞肋的第4節飆分秀，在防守加壓下呈現白熱化。

攻下20分、9籃板、3抄截，含最後致勝罰球的戴維斯（Anthony Davis）坦言，先前不少人都對新賽制有些懷疑，不知道效果會是如何，但最後結果出乎意料滿意。

「感覺就像在打季後賽。」戴維斯給予新賽制好評，認為兩隊24名球員都繳出高水準表現，全場球迷也相當捧場，「所有人都很愛新賽制，也找回賽事應有的較勁態度，非常棒。」