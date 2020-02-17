快訊

美國包機接鑽石公主號公民 機上14人確診武漢肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／明星賽改制獲好評 戴維斯：像打季後賽

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
戴維斯(右)。 路透
戴維斯(右)。 路透

芝加哥全明星賽今年採取新賽制，除了單節勝負能決定慈善捐款，總得分改採「目標得分制」也讓兩隊戰況激烈擦出火花，不僅球迷大飽眼福，球員也給好評，戴維斯Anthony Davis）也大讚戰況猶如季後賽，讓明星賽找回應有的競爭態度。

今年明星賽響應公益，拿下單節勝利的隊伍，就能為各自代表的公益團體獲得10萬美元（約新台幣305萬元）獎金，此役詹姆斯隊為Chicago Scholars掙得30萬美元公益金，字母哥隊也為慈善機構After School Matters贏得10萬美元。

而總得分採「目標得分制」，先達到目標得分就算獲勝，目標得分計算則為前3節打完比數，高分隊加24（布萊恩背號），也讓過去猶如雞肋的第4節飆分秀，在防守加壓下呈現白熱化。

攻下20分、9籃板、3抄截，含最後致勝罰球的戴維斯（Anthony Davis）坦言，先前不少人都對新賽制有些懷疑，不知道效果會是如何，但最後結果出乎意料滿意。

「感覺就像在打季後賽。」戴維斯給予新賽制好評，認為兩隊24名球員都繳出高水準表現，全場球迷也相當捧場，「所有人都很愛新賽制，也找回賽事應有的較勁態度，非常棒。」

戴維斯 Anthony Davis
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

奪首屆布萊恩MVP 雷納德半場飆7記三分平紀錄

明星賽上演致勝罰球 戴維斯：第一球是故意不進

戴維斯罰球絕殺 明星賽詹姆斯隊獲勝

MVP獎項以布萊恩命名 戴維斯盼成奪獎首人

相關新聞

NBA／戴維斯關鍵罰球 明星賽詹姆斯隊獲勝

2020年芝加哥全明星賽今日登場，今年明星賽改採新賽制「目標得分制」，也讓比賽增添可看性，第4節兩隊更多次擦出火花，最終...

NBA／拿下首座布萊恩MVP獎 雷納德：這是獻給他的

為了致敬驟逝的布萊恩（Kobe Bryant），本屆開始將全明星賽MVP獎項冠上布萊恩之名，今日改為新制決定勝負的比賽最終由詹姆斯（LeBron James）隊獲勝，而首座布萊恩全明星賽MVP獎則由屬

NBA／戴維斯致勝罰球 第一球是故意上演不進戲碼

明星賽首度實行「目標得分制」，果然就擦出巨大火花。詹姆斯（LeBron James）隊克服前三節打完落後9分的劣勢，在第四節最後靠著戴維斯（Anthony Davis）致命罰球，一舉逆轉奪勝。

NBA／灌籃大賽掀高潮 收視率創近3年最佳

芝加哥全明星周灌籃大賽昨日落幕，葛登（Aaron Gordon）與瓊斯（Derrick Jones Jr.）的頂尖對決也...

NBA／季中錦標賽勢在必行？席佛：深具信心

為刺激NBA收視下滑問題，聯盟過去幾個月起著手擬定季中錦標賽計畫，儘管先前傳出不少球員反彈，但NBA總裁席佛（Adam ...

NBA／明星賽改制獲好評 戴維斯：像打季後賽

芝加哥全明星賽今年採取新賽制，除了單節勝負能決定慈善捐款，總得分改採「目標得分制」也讓兩隊戰況激烈擦出火花，不僅球迷大飽...

NBA／明星賽目標得分制更刺激 增設單挑錦標賽引討論

NBA全明星賽今年採用新的「目標得分制」決定勝負，讓比賽第4節顯得更加緊張刺激，這或許也令聯盟更有動機在全明星周末加入其他改變。 其中被不少球員提到的作法就是1對1單挑錦標賽，麥凱倫（C.J.

NBA／雷納德獲首屆布萊恩MVP 榮耀獻給「小飛俠」

2020芝加哥明星賽今日落幕，由詹姆斯隊以157：155擊敗字母哥隊勝出，此役飆進8記三分球、轟下全場最佳30分的快艇球...

NBA／為布萊恩做慈善 明星賽捐出1500餘萬做公益

熱心公益的布萊恩驟逝，NBA為紀念他，在明星賽整場比賽一共捐出50萬美元（約新台幣1525萬元）給慈善單位

NBA／遞補里拉德入選明星賽 布克：夢想成真

由於里拉德（Damian Lillard）右腹股溝傷勢問題，宣佈退出明星賽，改由布克（Devin Booker）遞補明星賽和三分球大賽。布克近日也談到生涯首度進入明星賽的心情。 「我很高興能參加

NBA／誓言再為國出征奧運 加索不排除重返NBA

暑假期間加盟拓荒者後因腳傷遲遲未痊癒，加索（Pau Gasol）與拓荒者協議分手後暫別NBA，也讓外界開始推測其籃球生涯下一步會怎麼走，他日前接受《ESPN》訪問也透露自己未來打算。 加索強調，

NBA／席亞康明星賽先發 創暴龍最低選秀順位紀錄

上季奪得年度最佳進步獎的席亞康（Pascal Siakam），本季在雷納德（Kawhi Leonard）離開後，表現更上層樓，率領暴龍打出東區第2的佳績，更獲得明星賽先發肯定，生涯首度獲此殊榮。

熱門新聞

NBA／戴維斯關鍵罰球 明星賽詹姆斯隊獲勝

NBA／戴維斯致勝罰球 第一球是故意上演不進戲碼

HBL／光復4勝淘汰 陳定杰：為球員表現驕傲

NBA／拿下首座布萊恩MVP獎 雷納德：這是獻給他的

中職／鄭佳彥獲大幅加薪 兄弟作法值得肯定

HBL／光復不留現場觀戰 陳定杰：不忍心球員煎熬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。