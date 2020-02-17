NBA／雷納德獲首屆布萊恩MVP 榮耀獻給「小飛俠」

2020芝加哥明星賽今日落幕，由詹姆斯隊以157：155擊敗字母哥隊勝出，此役飆進8記三分球、轟下全場最佳30分的快艇球星雷納德，榮膺首屆布萊恩MVP（Kobe Bryant MVP），並將榮耀獻給永遠的小飛俠。

雷納德此役拿下30分含8記三分球，另有7籃板、4助攻，他上半場就攻下25分，半場7記三分球追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook）紀錄，也為他贏得首屆布萊恩MVP獎殊榮。

獲獎的雷納德高舉布萊恩獎座，並感謝所有人的幫助，「這座獎項對我而言意義重大，這感覺言語難以形容，我要感謝布萊恩，無論是他過去的指教或是嚴以律己的身教，一切都深深影響著我，這一座獎項要獻給他。」

賽前表示會力拚布萊恩MVP獎的戴維斯（Anthony Davis），此役同樣扮演制勝關鍵。談到最後兩罰，戴維斯透露第一罰是刻意失手，但在第二罰穩穩拿下，率隊鎖定勝局，「我告訴我的隊友我第一罰會失手，試著在家鄉給自己施加一點壓力。」