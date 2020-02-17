快訊

武漢第二次防疫決戰？ 湖北孝感580萬市民「嚴禁離家」

陸導演1家4口新冠肺炎亡 陸媒揭17天「煉獄過程」

NBA／雷納德獲首屆布萊恩MVP 榮耀獻給「小飛俠」

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
雷納德獲明星賽MVP。 法新社
雷納德獲明星賽MVP。 法新社

2020芝加哥明星賽今日落幕，由詹姆斯隊以157：155擊敗字母哥隊勝出，此役飆進8記三分球、轟下全場最佳30分的快艇球星雷納德，榮膺首屆布萊恩MVP（Kobe Bryant MVP），並將榮耀獻給永遠的小飛俠。

雷納德此役拿下30分含8記三分球，另有7籃板、4助攻，他上半場就攻下25分，半場7記三分球追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook）紀錄，也為他贏得首屆布萊恩MVP獎殊榮。

獲獎的雷納德高舉布萊恩獎座，並感謝所有人的幫助，「這座獎項對我而言意義重大，這感覺言語難以形容，我要感謝布萊恩，無論是他過去的指教或是嚴以律己的身教，一切都深深影響著我，這一座獎項要獻給他。」

賽前表示會力拚布萊恩MVP獎的戴維斯（Anthony Davis），此役同樣扮演制勝關鍵。談到最後兩罰，戴維斯透露第一罰是刻意失手，但在第二罰穩穩拿下，率隊鎖定勝局，「我告訴我的隊友我第一罰會失手，試著在家鄉給自己施加一點壓力。」

布萊恩 雷納德 戴維斯
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

NBA／為布萊恩做慈善 明星賽捐出1500餘萬做公益

拿下首座布萊恩MVP獎 雷納德：這是獻給他的

魔術強森明星賽前致詞 悼念布萊恩終身湖人魂

NBA／原汁原味重現超人飛扣 哈沃德稱搭檔本該是布萊恩

相關新聞

NBA／戴維斯關鍵罰球 明星賽詹姆斯隊獲勝

2020年芝加哥全明星賽今日登場，今年明星賽改採新賽制「目標得分制」，也讓比賽增添可看性，第4節兩隊更多次擦出火花，最終...

NBA／拿下首座布萊恩MVP獎 雷納德：這是獻給他的

為了致敬驟逝的布萊恩（Kobe Bryant），本屆開始將全明星賽MVP獎項冠上布萊恩之名，今日改為新制決定勝負的比賽最終由詹姆斯（LeBron James）隊獲勝，而首座布萊恩全明星賽MVP獎則由屬

NBA／戴維斯致勝罰球 第一球是故意上演不進戲碼

明星賽首度實行「目標得分制」，果然就擦出巨大火花。詹姆斯（LeBron James）隊克服前三節打完落後9分的劣勢，在第四節最後靠著戴維斯（Anthony Davis）致命罰球，一舉逆轉奪勝。

NBA／灌籃大賽掀高潮 收視率創近3年最佳

芝加哥全明星周灌籃大賽昨日落幕，葛登（Aaron Gordon）與瓊斯（Derrick Jones Jr.）的頂尖對決也...

NBA／MVP獎項以布萊恩命名 戴維斯盼成奪獎首人

2020芝加哥全明星賽今日登場，為紀念已故湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），聯盟將明星賽最有價值獎項（MVP...

NBA／雷納德獲首屆布萊恩MVP 榮耀獻給「小飛俠」

2020芝加哥明星賽今日落幕，由詹姆斯隊以157：155擊敗字母哥隊勝出，此役飆進8記三分球、轟下全場最佳30分的快艇球...

NBA／為布萊恩做慈善 明星賽捐出1500餘萬做公益

熱心公益的布萊恩驟逝，NBA為紀念他，在明星賽整場比賽一共捐出50萬美元（約新台幣1525萬元）給慈善單位

NBA／遞補里拉德入選明星賽 布克：夢想成真

由於里拉德（Damian Lillard）右腹股溝傷勢問題，宣佈退出明星賽，改由布克（Devin Booker）遞補明星賽和三分球大賽。布克近日也談到生涯首度進入明星賽的心情。 「我很高興能參加

NBA／誓言再為國出征奧運 加索不排除重返NBA

暑假期間加盟拓荒者後因腳傷遲遲未痊癒，加索（Pau Gasol）與拓荒者協議分手後暫別NBA，也讓外界開始推測其籃球生涯下一步會怎麼走，他日前接受《ESPN》訪問也透露自己未來打算。 加索強調，

NBA／席亞康明星賽先發 創暴龍最低選秀順位紀錄

上季奪得年度最佳進步獎的席亞康（Pascal Siakam），本季在雷納德（Kawhi Leonard）離開後，表現更上層樓，率領暴龍打出東區第2的佳績，更獲得明星賽先發肯定，生涯首度獲此殊榮。

NBA／悼念布萊恩一生湖人魂 魔術強森明星賽致詞

為了悼念日前驟逝、生涯20年都在NBA洛杉磯湖人度過的布萊恩，今天在明星賽前，湖人傳奇球星魔術強森特別致詞，向精神永存的...

NBA／卡珍斯復健按計劃進行 主帥重申本季有復出可能

先前就不斷有卡珍斯（DeMarcus Cousins）練球畫面傳出，湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也不諱言，卡珍斯本季還有復出機會，如今他在今年全明星賽擔任詹姆斯（LeBron James

熱門新聞

NBA／瓊斯邀葛登再戰灌籃大賽 韋德澄清評審給分爭議

NBA／葛登惜敗瓊斯無緣冠軍 評審曝給分有人「跑票」

NBA／40年來最年輕陣容 全明星賽賭盤看好詹皇隊

HBL／光復4勝淘汰 陳定杰：為球員表現驕傲

中職／鄭佳彥獲大幅加薪 兄弟作法值得肯定

HBL／光復不留現場觀戰 陳定杰：不忍心球員煎熬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。