NBA／戴維斯關鍵罰球 明星賽詹姆斯隊獲勝

2020年芝加哥全明星賽今日登場,今年明星賽改採新賽制「目標得分制」,也讓比賽增添可看性,第4節兩隊更多次擦出火花,最終由詹姆斯隊(Team LeBron)上演逆轉,157:155擊敗安戴托昆波隊(Team Giannis)帶走勝利。

Anthony Davis wins the #NBAAllStar Game from the free throw line! pic.twitter.com/kiH45F4WqW