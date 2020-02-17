NBA／戴維斯關鍵罰球 明星賽詹姆斯隊獲勝

2020年芝加哥全明星賽今日登場，今年明星賽改採新賽制「目標得分制」，也讓比賽增添可看性，第4節兩隊更多次擦出火花，最終由詹姆斯隊（Team LeBron）上演逆轉，157：155擊敗安戴托昆波隊（Team Giannis）帶走勝利。

Anthony Davis wins the #NBAAllStar Game from the free throw line! pic.twitter.com/kiH45F4WqW — SportsCenter (@SportsCenter) February 17, 2020

今年明星賽改採新賽制，並響應公益，拿下單節勝利的隊伍，就能為各自代表的公益團體獲得10萬美元獎金，另外總得分採「目標得分制」，先達到目標得分就算獲勝，目標得分計算則為前3節打完比數，高分者加24（布萊恩背號）。

這是詹姆斯生涯第16度入選明星賽，超越布萊恩（Kobe Bryant）成為史上在明星賽擔任最多先發次數的球員。

詹姆斯(右)與戴維斯擊掌。 美聯社

首節「詹姆斯隊」就飆進9記三分球，53：41先馳得點，「詹姆斯隊」首節拿53分也締造明星賽新猷。次節「字母哥隊」火力全開，楊恩半場前還在中線附近飆進超大號三分壓哨球，51：30反超。

雷納德（Kawhi Leonard），上半場就攻下25分，半場7記三分球追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook）紀錄。易籃後「字母哥隊」持續展現企圖心，兩軍第3節戰成41平，前3節打完「字母哥隊」以133：124領先，目標得分則設定為157分。

「字母哥隊」安比德（Joel Embiid）倒數階段擔任要角，禁區硬打還一度讓雙方球員出現爭執，詹姆斯隊154分領先時，兩波進攻都無功折返，先是詹皇切入被安戴托昆波釘板，哈登（JamesHarden）隨後面對羅瑞（Kyle Lowry）防守也吃鱉，遭羅瑞製造進攻犯規，制勝三分球遭沒收。

但羅瑞回頭也被吹進攻犯規，球權再回到詹姆斯隊，詹姆斯切入雙手爆扣156分聽牌。安比德把握罰球機會兩罰俱中，追到1分差。戴維斯最後兩罰中一，157：155帶走勝利。

詹姆斯隊以雷納德最佳，攻下30分、7籃板，詹姆斯23分、6助攻，保羅也有23分、6助攻，字母哥隊安戴托昆波25分、11籃板，安比德22分，華克23分。