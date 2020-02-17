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NBA／灌籃大賽掀高潮 收視率創近3年最佳

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
灌籃大賽收視創三年來新高，圖為冠軍熱火隊瓊斯。 美聯社
灌籃大賽收視創三年來新高，圖為冠軍熱火隊瓊斯。 美聯社

芝加哥全明星周灌籃大賽昨日落幕，葛登（Aaron Gordon）與瓊斯（Derrick Jones Jr.）的頂尖對決也吸引球迷眼球，收視開出亮眼成績單，技術挑戰賽、三分球大賽和灌籃大賽收視率創下2017年以來新高。

美國全明星賽轉播單位TNT統計，昨日技術挑戰賽、三分球大賽和灌籃大賽是同時段收視率最佳節目，平均觀看人數來到510萬。

眾所矚目的灌籃大賽，在四位扣將哈沃德、康納頓（Pat Connaughton）以及瓊斯、葛登張力十足的對決下，晚間10時15分至10時30分時段，平均收視觀眾更來到640萬人，另外NBA社群媒體臉書、推特、IG的影片觀看數也比去年成長27%。

昨日灌籃大賽最終由熱火隊瓊斯奪冠，葛登則成為最大苦主，他最後一灌飛越綠衫軍226公分超級長人佛爾（Tacko Fall）頭頂，無奈僅拿下47分，以1分差飲恨，第三度叩關灌籃大賽失利，賽後也難掩失望，表示未來不會再參加明星賽。瓊斯則向葛登喊話，若今年不服氣歡迎明年灌籃大賽再拚高下。

葛登
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