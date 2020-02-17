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NBA／MVP獎項以布萊恩命名 戴維斯盼成奪獎首人

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
戴維斯希望奪下明星賽MVP。 歐新社

2020芝加哥全明星賽今日登場，為紀念已故湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），聯盟將明星賽最有價值獎項（MVP）冠上布萊恩之名，戴維斯（Anthony Davis）也表示，將會力拚成為首位拿下布萊恩MVP（Kobe Bryant MVP Award）獎球員。

為了緬懷墜機逝世的籃壇巨星布萊恩，NBA總裁席佛（Adam Silver）昨日宣布全明星賽MVP獎冠上布萊恩之名，表示布萊恩是明星賽的同義詞，也代表NBA精神，並以獎項永久懷念這位傳奇球星。

戴維斯2017年曾在明星賽拿下52分、10籃板，榮膺當年明星賽MVP，他不否認今年也對MVP獎躍躍欲試，「能在明星賽出賽很興奮，這也是一年一度的盛事，也希望能成為首位拿下布萊恩MVP獎球員，相信許多人都會對這座MVP相當渴望。」

返回家鄉芝加哥的戴維斯，也成為美國博弈網站MVP的熱門人選，甚至超越三屆全明星賽MVP湖人隊友詹姆斯（LeBron James），「Team Giannis」隊長「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則排名MVP第三熱門人選。

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