快訊

防新冠肺炎疫情蔓延 湖北荊州宣布實行封閉管理

北北基大雨特報！ 明天起寒流影響 各地非常寒冷

HBL／畢業戰差點大三元 尹湘雲開心又難過

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
尹湘雲HBL畢業戰差3助攻完成「大三元」。記者季相儒／攝影

雖無緣HBL最後4強，陽明高中今天在108學年HBL女甲8強最終戰點點開花，以106：82力退滬江高中，第2勝入袋成為3名高三尹湘雲、高芷晴和許芳綺最好的「畢業禮物」，不過尹湘雲只差3助攻就完成「大三元」，賽後坐在休息室百感交集，大嘆心情十分複雜。

「開心贏球，但也很難過，沒有HBL了。」身高僅152公分的尹湘雲，高一就入選12人名單，今年率球隊重返8強，最終戰剛好是媽媽生日，大喊「還好沒打太差」的她透露，賽前其實有立下目標，「隊友本來一直說，要讓我大三元。」得知只差3助攻就達成目標，她又遺憾用手摀住臉。

尹湘雲第一節就攻下10分，助隊首節以22：16領先滬江，全場繳出24分、10籃板和7助攻；高一轉學到陽明的高三中鋒高芷晴也打出HBL代表作，全場24分、10籃板，但第四節提前犯滿，沒能和高三隊友一起在場上「畢業」。

「很捨不得這舞台，算是happy ending，但還是有點小遺憾，不過雖然自己畢業，但（高三）隊友沒畢業就好。」因轉學才在高三領到HBL球衣的高芷晴，第一年HBL卻也是最後一年，預賽還因第一戰就成傷兵，之後都缺席，8強前才歸隊。

高中最終戰，她特別感謝教練和三年來的隊友尹湘雲，「謝謝湘雲，切入都會找到我，成就了我，雖然我有時會吃掉她助攻，希望大學不管一起打球或是在不同地方，都一起加油。」

將從HBL畢業的陽明3名高三，賽後特別獻花給教練李台英和助理教練吳雅晴；李台英提到，雖然下學年陣容變化不大，但高芷晴畢業後，禁區防守會是球隊努力重點，她也點名高二隊長鄧詠心要「更活躍」，在有高昂鬥志的尹湘雲畢業後帶起球隊。

滬江今年也只有兩名高三，高三中鋒王靖淳昨天傷到右膝，今天才要進行進一步檢查，高三後衛鄭喬愉則轟下全場最高30分，但好表現沒能率球隊打下第2勝。

滬江教頭吳志偉認為「態度」是球隊進步一大重點，球員心態還有很多改善空間，「本來想說贏球可以第6名，結果內容我很不滿意，明年幾乎是原班人馬，就再努力。」

高芷晴HBL告別戰領到犯滿畢業證書。記者季相儒／攝影
許芳綺畢業戰替補上場貢獻2分。記者季相儒／攝影

HBL 滬江高中
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

HBL╱泰山輸球仍晉4強 4隊爭搶最後2張門票

HBL／首闖小巨蛋 淡商「一姐」王玥媞淚灑球場

HBL╱林信寬關鍵5分穩軍心 東山退泰山收第4勝

HBL／東山搶下第4勝 泰山輸球仍提前晉級

相關新聞

NBA／自認灌籃大賽該到手2冠 葛登表示之後不再參加

瓊斯（Derrick Jones Jr.）今日（16號）抱走2020年灌籃大賽冠軍，以1分之差遺憾落敗的葛登（Aaron Gordon）賽後受訪也直呼以後不再參加了。 葛登這屆是睽違4年後再戰灌

NBA／熱火瓊斯奪灌籃大賽冠軍 哈沃德超人致敬布萊恩

芝加哥明星賽16日壓軸灌籃大賽，熱火瓊斯（Derrick Jones Jr.）與魔術葛登（Aaron Gordon）決賽...

NBA／最後1球分勝負 希爾德氣走布克三分球大賽奪冠

2020年芝加哥明星周，今年三分球大賽首創「Logo shot」，國王希爾德（Buddy Hield）決賽左邊底角最後一...

NBA／名人堂刻意限縮入選名單 彰顯致敬驟逝布萊恩

籃球名人堂昨日（15號）公佈2020年梯次最終入選名單，由布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）等3名昔日聯盟超級巨星領銜。 主席柯

NBA／韋德後熱火隊史第2人 阿德巴約技術挑戰賽奪冠

2020年芝加哥明星周週六系列活動，16日由技術挑戰賽率先登場，最後熱火阿德巴約（Bam Adebayo）擊敗沙波尼斯（...

NBA／冠上布萊恩之名 全明星賽MVP獎項紀念驟逝傳奇

為了悼念並緬懷直升機空難驟逝的退役巨星布萊恩（Kobe Bryant），NBA總裁席佛（Adam Silver）今日（16號）宣佈，全明星賽MVP獎項將以布萊恩命名。 布萊恩職業生涯中曾4度得到

NBA／瓊斯邀葛登再戰灌籃大賽 韋德澄清評審給分爭議

2020年芝加哥全明星周末的灌籃大賽雖然落幕，葛登（Aaron Gordon）遺憾惜敗瓊斯（Derrick Jones Jr.）結果後續仍在網路上討論發燒。 拿到冠軍的瓊斯也有話要說，他告訴《E

HBL／畢業戰差點大三元 尹湘雲開心又難過

雖無緣HBL最後4強，陽明高中今天在108學年HBL女甲8強最終戰點點開花，以106：82力退滬江高中，第2勝入袋成為3...

NBA／葛登惜敗瓊斯無緣冠軍 評審曝給分有人「跑票」

2020年灌籃大賽一直戰到2度加賽的最後1灌才分出勝負，最終瓊斯（Derrick Jones Jr.）以48分擊敗拿到47分的葛登（Aaron Gordon）。 這樣賽果也引發網路上對於評審給分

NBA／更懂保護自己 衛少習得與媒體共處之道

火箭球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），過去效力雷霆隊與媒體應對不時成為焦點，轉戰休士頓後，「衛少」...

NBA／飛越7呎5吋巨人佛爾 傳葛登事先從未套過招

2020年灌籃大賽最終加灌2球才分出最終勝負，再次參賽的葛登（Aaron Gordon）最終以1分之差無緣冠軍，但他最後飛越7呎5吋的巨人中鋒佛爾（Tacko Fall）那灌卻只拿到47分，也讓不少球

NBA／葛登遺憾灌籃大賽再當老二 詹皇直呼該有雙冠軍

2020年芝加哥全明星周末的灌籃大賽今日（16號）落幕，最終由瓊斯（Derrick Jones Jr.）兩度加賽後，以1差之分擊敗了葛登（Aaron Gordon）。 但不少人都認為，葛登才真正

熱門新聞

NBA／自認灌籃大賽該到手2冠 葛登表示之後不再參加

NBA／熱火瓊斯奪灌籃大賽冠軍 哈沃德超人致敬布萊恩

HBL／「再自私寧願淘汰」 南山革面保晉級希望

NBA／葛登遺憾灌籃大賽再當老二 詹皇直呼該有雙冠軍

NBA／最後1球分勝負 希爾德氣走布克三分球大賽奪冠

NBA／葛登惜敗瓊斯無緣冠軍 評審曝給分有人「跑票」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。