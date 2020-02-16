HBL／畢業戰差點大三元 尹湘雲開心又難過

雖無緣HBL最後4強，陽明高中今天在108學年HBL女甲8強最終戰點點開花，以106：82力退滬江高中，第2勝入袋成為3名高三尹湘雲、高芷晴和許芳綺最好的「畢業禮物」，不過尹湘雲只差3助攻就完成「大三元」，賽後坐在休息室百感交集，大嘆心情十分複雜。

「開心贏球，但也很難過，沒有HBL了。」身高僅152公分的尹湘雲，高一就入選12人名單，今年率球隊重返8強，最終戰剛好是媽媽生日，大喊「還好沒打太差」的她透露，賽前其實有立下目標，「隊友本來一直說，要讓我大三元。」得知只差3助攻就達成目標，她又遺憾用手摀住臉。

尹湘雲第一節就攻下10分，助隊首節以22：16領先滬江，全場繳出24分、10籃板和7助攻；高一轉學到陽明的高三中鋒高芷晴也打出HBL代表作，全場24分、10籃板，但第四節提前犯滿，沒能和高三隊友一起在場上「畢業」。

「很捨不得這舞台，算是happy ending，但還是有點小遺憾，不過雖然自己畢業，但（高三）隊友沒畢業就好。」因轉學才在高三領到HBL球衣的高芷晴，第一年HBL卻也是最後一年，預賽還因第一戰就成傷兵，之後都缺席，8強前才歸隊。

高中最終戰，她特別感謝教練和三年來的隊友尹湘雲，「謝謝湘雲，切入都會找到我，成就了我，雖然我有時會吃掉她助攻，希望大學不管一起打球或是在不同地方，都一起加油。」

將從HBL畢業的陽明3名高三，賽後特別獻花給教練李台英和助理教練吳雅晴；李台英提到，雖然下學年陣容變化不大，但高芷晴畢業後，禁區防守會是球隊努力重點，她也點名高二隊長鄧詠心要「更活躍」，在有高昂鬥志的尹湘雲畢業後帶起球隊。

滬江今年也只有兩名高三，高三中鋒王靖淳昨天傷到右膝，今天才要進行進一步檢查，高三後衛鄭喬愉則轟下全場最高30分，但好表現沒能率球隊打下第2勝。