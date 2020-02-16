NBA／更懂保護自己 衛少習得與媒體共處之道

火箭球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），過去效力雷霆隊與媒體應對不時成為焦點，轉戰休士頓後，「衛少」更懂得和媒體相處之道，他表示已經懂得保護自己，免去讓媒體有杜撰故事的空間。

衛斯特布魯克去年面對《奧克拉荷馬人報》記者崔梅爾（Berry Tramel），曾屢次不甩記者提問，頻頻以「下一個問題」作為回應，一度在聯盟引發爭議，，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）、球評巴克利（Charles Barkley）都指出這是不智之舉。

今夏轉戰火箭隊後，「衛少」對待媒體態度更為圓融，他坦言經歷去年的洗禮，自己也有所領悟，體認到現在在火箭隊的角色與雷霆隊已經不相同，「過去一年，我有時候會讓媒體有杜撰評論的空間，現在我更懂得透過溝通保護自己，也不再容忍類似事件發生。」

今日「衛少」抱著小兒子諾亞（Noah）出席明星賽前記者會，展露鐵漢柔情一面，衛斯特布魯克期盼本屆明星賽能為諾亞留下很棒回憶，勝過他自己，「我會確保他玩得開心，讓他享受其中，有機會見識和體驗生活中的不同事物。」