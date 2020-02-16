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NBA／熱火瓊斯奪灌籃大賽冠軍 哈沃德超人致敬布萊恩

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
熱火瓊斯。 路透

芝加哥明星賽16日壓軸灌籃大賽，熱火瓊斯（Derrick Jones Jr.）與魔術葛登（Aaron Gordon）決賽廝殺至二度延長，瓊斯在最後以罰球線一步飛身單臂爆扣，擊敗飛越綠衫軍226公分超級長人佛爾（Tacko Fall）頭頂的葛登，1分之差險勝拿下灌籃大賽冠軍。

第一輪2008年灌籃大賽得主34歲老將哈沃德，展現滯空能力在空中露齒一下，小試身手，僅獲41分。隨後登場的熱火隊瓊斯，在美國時間今天滿23歲生日的他，推出生日蛋糕後，請來新科技術挑戰賽冠軍隊友阿德巴約（Bam Adebayo）上場，他在罰球線附近起跳，第二次嘗試飛越阿德巴約，獲得46分。

公鹿前鋒康納頓（Pat Connaughton）第一灌向電影《黑白遊龍》（White Men Cant Jump）致敬，他身穿海灘褲、帽子反戴，成功飛越同城MLB球星葉力奇（Christian Yelich），拿下45分。葛登第一灌胯下換手後雙手爆扣，獲評審一致滿分50分肯定。

哈沃德第二輪披上2008年奪冠的「超人裝」，胸前特地貼上象徵布萊恩（Kobe Bryant）的24號，向「小飛俠」致敬，他拉桿飛入單手爆扣，獲得49分高分。

湖人球員哈沃德穿著24號超人裝參加籃大賽。 路透

康納頓則是飛越「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），球打籃板後再雙手灌籃，獲得評審50分。瓊斯端出壓箱寶，360度反方向胯下灌籃奪50分。

葛登此輪選擇飛越饒舌歌手錢斯（Chance The Rapper），回身單手爆扣，右手腕還因此瘀青，不過也為他拿下50分高分，以兩輪100分持續領先群雄，攜手96分的瓊斯晉級。

決賽瓊斯以飛越兩人做開場，單臂灌籃奪50分。葛登請來啦啦隊助陣，飛越錢斯獲同分。瓊斯第二灌技術超群，飛越一個人後，空中接力胯下灌籃，動作順暢一氣呵成，讓全場球迷驚呼連連再獲50分。

瓊斯好表現也逼出葛登極限，他空中接力後第一時間轉360度，單手將球灌進籃框，讓場邊評審都起身面露不可置信，同樣獲50分，比賽進入延長。瓊斯打板後胯下灌籃拿下滿分。葛登選擇飛越後從錢斯頭頂拿球，胯下換手灌籃，又獲50分。

最後一輪，瓊斯過罰球線一步飛身單臂爆扣，擊敗拿下48分的。葛登則直接飛越綠衫軍226公分超級長人佛爾（Tacko Fall）頭頂，無奈最終僅拿下47分，第三度叩關灌籃大賽失利，由瓊斯抱走灌籃大賽冠軍。

葛登最後一扣，可惜仍無法奪冠。 路透

葛登 哈沃德
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