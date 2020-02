NBA／熱火瓊斯奪灌籃大賽冠軍 哈沃德超人致敬布萊恩

芝加哥明星賽16日壓軸灌籃大賽,熱火瓊斯(Derrick Jones Jr.)與魔術葛登(Aaron Gordon)決賽廝殺至二度延長,瓊斯在最後以罰球線一步飛身單臂爆扣,擊敗飛越綠衫軍226公分超級長人佛爾(Tacko Fall)頭頂的葛登,1分之差險勝拿下灌籃大賽冠軍。

THE DUNK THAT WON THE DUNK CONTEST FOR DERRICK JONES JR. 😱🔥 pic.twitter.com/Cr7mJ0wbg5 — SportsCenter (@SportsCenter) February 16, 2020

第一輪2008年灌籃大賽得主34歲老將哈沃德,展現滯空能力在空中露齒一下,小試身手,僅獲41分。隨後登場的熱火隊瓊斯,在美國時間今天滿23歲生日的他,推出生日蛋糕後,請來新科技術挑戰賽冠軍隊友阿德巴約(Bam Adebayo)上場,他在罰球線附近起跳,第二次嘗試飛越阿德巴約,獲得46分。

公鹿前鋒康納頓(Pat Connaughton)第一灌向電影《黑白遊龍》(White Men Cant Jump)致敬,他身穿海灘褲、帽子反戴,成功飛越同城MLB球星葉力奇(Christian Yelich),拿下45分。葛登第一灌胯下換手後雙手爆扣,獲評審一致滿分50分肯定。

哈沃德第二輪披上2008年奪冠的「超人裝」,胸前特地貼上象徵布萊恩(Kobe Bryant)的24號,向「小飛俠」致敬,他拉桿飛入單手爆扣,獲得49分高分。

He can still soar. pic.twitter.com/7aFl1kEqdG — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 16, 2020

Soaring with 24 on his chest. pic.twitter.com/vNrYqM5ci8 — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 16, 2020

湖人球員哈沃德穿著24號超人裝參加籃大賽。 路透

康納頓則是飛越「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),球打籃板後再雙手灌籃,獲得評審50分。瓊斯端出壓箱寶,360度反方向胯下灌籃奪50分。

葛登此輪選擇飛越饒舌歌手錢斯(Chance The Rapper),回身單手爆扣,右手腕還因此瘀青,不過也為他拿下50分高分,以兩輪100分持續領先群雄,攜手96分的瓊斯晉級。

決賽瓊斯以飛越兩人做開場,單臂灌籃奪50分。葛登請來啦啦隊助陣,飛越錢斯獲同分。瓊斯第二灌技術超群,飛越一個人後,空中接力胯下灌籃,動作順暢一氣呵成,讓全場球迷驚呼連連再獲50分。

瓊斯好表現也逼出葛登極限,他空中接力後第一時間轉360度,單手將球灌進籃框,讓場邊評審都起身面露不可置信,同樣獲50分,比賽進入延長。瓊斯打板後胯下灌籃拿下滿分。葛登選擇飛越後從錢斯頭頂拿球,胯下換手灌籃,又獲50分。

最後一輪,瓊斯過罰球線一步飛身單臂爆扣,擊敗拿下48分的。葛登則直接飛越綠衫軍226公分超級長人佛爾(Tacko Fall)頭頂,無奈最終僅拿下47分,第三度叩關灌籃大賽失利,由瓊斯抱走灌籃大賽冠軍。

Aaron Gordon lost the dunk contest by one point to Derrick Jones Jr. after jumping over Tacko Fall. pic.twitter.com/3nBarEXuwb — ESPN (@espn) February 16, 2020

This had to be one of the best dunks ever



Aaron Gordon absolutely robbed pic.twitter.com/svKUhotEkW — Devin Keller (@D_Keller19) February 16, 2020