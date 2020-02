NBA／最後1球分勝負 希爾德氣走布克3分球大賽奪冠

2020年芝加哥明星周,今年三分球大賽首創「Logo shot」,國王希爾德(Buddy Hield)決賽左邊底角最後一顆花球命中,以1分差氣走太陽射手布克(Devin Booker),高捧三分球大賽冠軍。

今年三分球大賽改制,為迎合聯盟「Logo shot」趨勢,在6英呎遠距離新增兩點,投進可獲3分,每位參賽者從原先25球增加至27球,時間秒數也多加10秒改為70秒時限。

楊恩、黃蜂葛拉罕(Devonte Graham)、熱火羅賓森(Duncan Robinson),尋求衛冕的衛冕籃網哈里斯(Joe Harris),以及盼能成為史上首位囊括灌籃大賽、三分球大賽冠軍的地主拉文(Zach LaVine)都在首輪淘汰,由巫師隊伯坦斯(Davis Bertans)、希爾德、以及首輪兩顆大號三分球都命中的布克晉級決賽。

布克決賽拿下26分,但希爾德技高一籌,左邊底角最後一點5顆花球,前3顆全命中,第4顆彈框而出,但第5顆空心破網拿下27分,1分差險勝布克,成為新科三分球大賽冠軍。

Buddy Hield wins the #MtnDew3PT contest by hitting 7 of his last 8 shots and finishing with a final score of 27! #NBAAllStar #SacramentoProud#StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/0KOrXN6hC3