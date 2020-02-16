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NBA／最後1球分勝負 希爾德氣走布克3分球大賽奪冠
2020年芝加哥明星周，今年三分球大賽首創「Logo shot」，國王希爾德（Buddy Hield）決賽左邊底角最後一顆花球命中，以1分差氣走太陽射手布克（Devin Booker），高捧三分球大賽冠軍。
今年三分球大賽改制，為迎合聯盟「Logo shot」趨勢，在6英呎遠距離新增兩點，投進可獲3分，每位參賽者從原先25球增加至27球，時間秒數也多加10秒改為70秒時限。
楊恩、黃蜂葛拉罕（Devonte Graham）、熱火羅賓森（Duncan Robinson），尋求衛冕的衛冕籃網哈里斯（Joe Harris），以及盼能成為史上首位囊括灌籃大賽、三分球大賽冠軍的地主拉文（Zach LaVine）都在首輪淘汰，由巫師隊伯坦斯（Davis Bertans）、希爾德、以及首輪兩顆大號三分球都命中的布克晉級決賽。
布克決賽拿下26分，但希爾德技高一籌，左邊底角最後一點5顆花球，前3顆全命中，第4顆彈框而出，但第5顆空心破網拿下27分，1分差險勝布克，成為新科三分球大賽冠軍。
Buddy Hield wins the #MtnDew3PT contest by hitting 7 of his last 8 shots and finishing with a final score of 27! #NBAAllStar #SacramentoProud#StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/0KOrXN6hC3— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 16, 2020
🏆 @buddyhield wins the #MtnDew3PT title! pic.twitter.com/GOkHJV4ozA— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 16, 2020
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