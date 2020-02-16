NBA／最後1球分勝負 希爾德氣走布克3分球大賽奪冠

ＮＢＡ全明星周昨在芝加哥展開，首日由新秀挑戰賽打頭陣，美國隊在八人得分上雙、團隊多點開花攻勢下，以一五一比一三一擊敗世界隊，而替補上陣繳出廿分、五籃板、五助攻、三抄截的黃蜂隊二年級生布里吉斯則摘下新秀挑戰賽ＭＶＰ。

2020-02-15 23:44