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NBA／韋德後熱火隊史第2人 阿德巴約技術挑戰賽奪冠

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
熱火隊阿德巴約贏得NBA技術挑戰賽冠軍。 法新社

2020年芝加哥明星周週六系列活動，16日由技術挑戰賽率先登場，最後熱火阿德巴約（Bam Adebayo）擊敗沙波尼斯（Domantas Sabonis）拿下技術挑戰賽冠軍，他也是繼韋德（Dwyane Wade）2006年、2007年後，第二位獲技術挑戰賽冠軍的熱火球員。

技術挑戰賽開賽前，由退役熱火球星韋德及WNBA洛杉磯火花隊明星球員帕克（Candace Parker）向「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）致敬揭開序幕，

技術挑戰賽參賽8人分4組，熱火阿德巴約擊敗丁威迪（Spencer Dinwiddie），席亞康（Pascal Siakam）勝過快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley），米道頓（Khris Middleton）淘汰亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），沙波尼斯退尋求衛冕的泰托姆（Jayson Tatum）晉級。

次輪阿德巴約再退席亞康，沙波尼斯淘汰米道頓。決賽阿德巴約面對首度入選明星賽的溜馬隊沙波尼斯，阿德巴約搶先沙波尼斯站上最後關卡三分球，他在第三球率先破網，擊敗沙波尼斯拿下技術挑戰賽冠軍。

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