NBA／灌籃大賽向布萊恩致敬？ 哈沃德：拭目以待

湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）意外墜機驟逝，哈沃德（Dwight Howard）在灌籃大賽與布萊恩合作的願望落空。是否會在灌籃大賽上向布萊恩致敬，哈沃德微笑點點頭，賣關子要請大家拭目以待。

年初答應灌籃大賽後，哈沃德曾向布萊恩送出邀約助拳，但布萊恩卻在明星周前意外身亡，也讓哈沃德心碎不已，遺憾沒機會向「小飛俠」說肺腑之言。

這是哈沃德繼2008年後再度參加灌籃大賽，哈沃德坦言前一天興奮到失眠，「能夠回來真的感到非常興奮，我甚至沒辦法入睡，在房間裡亂跳，等不及想登台。」

今年灌籃大賽除了有哈沃德，還有公鹿前鋒康納頓（Pat Connaughton）、熱火瓊斯（Derrick Jones Jr.），以及2016年和灌籃大賽冠軍擦肩的魔術葛登（Aaron Gordon）。

34歲的哈沃德不在乎對手是誰，只想享受站上灌籃大賽的時刻，「許多人會利用明星周為下半季做準備，要他們參加灌籃大賽或許有些困難。但這是我很享受的事，我的生涯幾乎都在灌籃。」