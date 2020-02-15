NBA／被唐西奇捉弄 諾維茨基：他場下就是個孩子
儘管賽場上打出超年齡、媲美MVP等級身手，年僅20歲的達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）私下還是有著童趣的一面，為達拉斯奉獻21年的傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）就爆料，有次自己的手機就被唐西奇拿走，與隊友們到處自拍。
諾維茨基在上個球季決定高掛球鞋，球隊也交由新一代領軍，而來自歐洲斯諾維尼亞的唐西奇升上二年級後表現更加出色，儘管他在球場上打出超年齡的表現，但諾維茨基接受專訪時就爆料，唐西奇的一些行為顯示他還是那位20歲的大男孩。
諾維茨基表示，自己還在球隊時，在訓練後會進行一些治療，通常他會把手機隨便放在一個角落，沒想到會被隊友拿去惡作劇，「當我回到家後，我看了一下我的手機，裡面大概有150張唐西奇的自拍照，這就是現在年輕人會做的事，大概10分鐘左右和所有人都拍了一輪。」
儘管看到手機時有些「傻眼」，但身為前輩的諾維茨基並沒有感到生氣，反倒稱讚唐西奇，「他才華洋溢，我從來沒見過20歲的球員能有這樣的技巧。」不過他也說：「但如果你認識場下的他，那你肯定知道，他真的只有20歲，他的確是個有趣的孩子，很喜歡開玩笑。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言