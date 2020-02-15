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NBA／美國隊大勝世界隊20分 威廉森扣歪籃架

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
威廉森頻頻上演灌籃秀，其中在第二節一次灌籃將籃架扣歪的演出，成為今天一大亮點。 美聯社

NBA全明星周新秀挑戰賽今天登場，美國隊在全隊有八人得分上雙且得多點開花火力下，以151：131擊敗世界隊，其中替補上陣攻得20分5助攻3抄截的黃蜂二年級生布里吉斯（Miles Bridges），獲選新秀挑戰賽MVP榮耀。

替補上陣攻得20分5助攻3抄截的黃蜂二年級生布里吉斯獲選MVP。 美聯社

今年新秀挑戰賽美國隊與世界隊皆有不少未來之星入選，其中美國隊陣中就擁有楊恩（Trae Young）、莫蘭特（Ja Morant）與威廉森（Zion Williamson）等備受關注的潛力球員坐鎮，世界隊則是由歐洲金童唐西奇（Luka Doncic）領銜。

巫師日本混血前鋒八村壘在開賽時就上演一次空中接力爆扣技驚全場，但美國隊本季選秀狀元威廉森與榜眼莫蘭特也回敬一記長傳空中接力灌籃，互別苗頭。

上半場世界隊在兇猛的外線火力加持下取得雙位數領先優勢，其中唐西奇還在第二節哨聲響起前投進一記中場超大號三分球，幫助世界隊取得10分領先。

不過下半場美國隊也展開反擊，單節拉出44：24的猛攻反超前比數，其中替補上陣的布里吉斯就飆進三顆三分球，成為美國隊逆轉的關鍵；末節雖然世界隊試圖將比分差距縮小，但美國隊持續兇猛進攻火力，終場就以20分差距連兩年在新秀挑戰賽擊敗世界隊。

美國隊共有八人得分來到雙位數，其中替補上陣的勇士前鋒帕斯柯爾（Eric Paschall）拿下最高的23分，而威廉森雖然僅有14分進帳，但他在第二節一次灌籃將籃架扣歪的演出，也成為今天一大亮點，至於世界隊則是以巴瑞特（RJ Barrett）27分表現最佳。

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