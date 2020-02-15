NBA／明星賽票價飆漲 二手市場平均近12萬

芝加哥全明星周活動在今天登場，其中重頭戲全明星賽將在後天舉行，不過今天卻傳出票價已經出現暴漲的狀況，二手市場平均票價提高到超過4027美元（約台幣12萬元），將成為近10年來票價最高的一屆。

根據美國媒體報導，芝加哥在暌違超過30年後再度舉辦全明星賽引發各界的高度關注，加上今年明星周不少活動都將向已逝前湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）致敬，讓今年明星賽票價也跟著水漲船高。

美國門票零售商指出，截至美國時間周五下午為止，全明星賽正賽的二手市場平均票價已經來到4027美元，這個價錢不僅是過去10年來最高，且還是2014年紐奧良明星賽的近四倍，比起第二高的2016年多倫多明星賽2668美元也高出不少。

此外，今年全明星賽的最低票價也來到1080美元，明天的各項挑戰賽最低入場票價也要594美元，票價最低的則是新秀挑戰賽的153美元。

至於美國運彩公司也針對明星賽正賽開出各項賠率，其中詹姆斯（LeBron James）所率領的球隊被看好將以五分差距擊敗安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）隊，而MVP人選則以戴維斯、詹姆斯獲得前兩名的賠率。