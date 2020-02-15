NBA／緬懷史騰、布萊恩 全明星周致敬氛圍濃

芝加哥全明星週今天起三天在公牛主場聯合中心舉行，在首日活動充滿濃厚緬懷氛圍，包括在全明星名人賽前就以沈默24.2秒向已逝的前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）與前聯盟主席史騰（David Stern）致敬。

今年全明星賽名人賽分別由史密斯（Stephen A.Smith）與威爾本（Michael Wilbon）執掌兵符，在今天開賽前兩名教練也發表了一段感性的演說，向布萊恩與史坦致敬，「在此我們向NBA傳奇布萊恩，以及將NBA推向全球化有卓越貢獻的史騰表示敬意，我們將會永遠緬懷你們，謝謝史騰，謝謝布萊恩。」

饒舌歌手奎韋斯球鞋上有布萊恩與其愛女GiGi的圖像。 路透

在兩人致詞完後，現場也響起了「Kobe、Kobe」的呼喊聲，而饒舌歌手奎韋斯（Quavo）也在熱身時特別換上布萊恩體育學院的白色T恤向他致敬，至於所有進場媒體所持有的媒體證背面，也都貼有布萊恩與史騰的照片。

此外，今年聯盟也在全明星賽球衣上費盡心思，詹姆斯（LeBron James）隊與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）隊將分別穿上代表吉安娜（Gianna Bryant）的2號與代表布萊恩的24號，而球衣上也將縫上九顆星星，代表這次直升機空難意外的所有罹難者。

芝加哥主場周圍也有致敬Kobe的塗鴉。 路透

至於今天將參加新秀挑戰賽的美國隊小將們，也在每一次訓練完後齊聚在球場中央高喊「曼巴」，像布萊恩致敬，威廉森（Zion Williamson）在談到對於布萊恩生涯印象最深刻的一球時說：「我永遠難忘他那一次，接到貫穿全場的傳球後，完成背後換手後的反扣，在這個回合裡，他完全展現了籃球技巧與天賦。」