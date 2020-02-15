NBA／威廉森參加灌籃大賽有條件 遇歐巴馬變小粉絲

芝加哥全明星周活動在今天揭開序幕，首日登場的包括名人賽與新秀挑戰賽，其中本賽季最受關注的紐奧良鵜鶘超級新秀威廉森（Zion Williamson）將登場，不過對於今年未能如外界期望參與灌籃大賽，威廉森則透露，假使明年球隊在戰績上能夠排名聯盟第一名，那他肯定會參加。

從高中時期就靠著狂暴體能吸引全美目光的威廉森，雖然在加入NBA的第一個賽季前段因傷缺陣，不過復出後隨即有亮眼的進攻表現，更不時有精彩美技演出，讓不少球迷都相當期待他能夠在灌籃大賽中亮相。

雖然最終威廉森仍未滿足球迷願望參賽，不過在今天的新秀挑戰賽中，他也將與楊恩（Trae Young）、莫蘭特（Ja Morant）等好手一同代表美國隊，出戰由唐西奇（Luka Doncic）領軍的世界隊。

在今天賽前受訪時，威廉森也再度被問到是否有向灌籃大賽叩關的可能性，他則笑著說：「如果我們是全聯盟戰績最好的球隊，我肯定會參加，如果不是的話，那我還需要考慮一下，但如果是第一名，我肯定會這樣做。」

今天新秀挑戰賽前，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）也親臨現場，並與威廉森、楊恩等人互動，讓威廉森直言終身難忘，「他告訴我，說我表現得很不錯，這讓我聽完以後有點飄飄然，說實話，這句話是我最想聽到的誇獎。」

楊恩同樣抱持著小粉絲的心態與歐巴馬暢談，他說：「能坐在他身邊並與他聊天真的太瘋狂了，他相當了解我在每個賽季發生的事情和比賽狀況，而我也問他很多問題，他感覺就像個平民百姓一樣，這真的很瘋狂。」