NBA／籃球名人堂最終候選名單出爐 布萊恩、鄧肯領銜
奈史密斯籃球名人堂在今天公布今年度最終八人候選名單，其中包括已逝前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）、「石佛」鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）等三名昔日聯盟超級巨星，都有望在今年踏入名人堂。
今年擠進籃球名人堂最終候選名單共有四名球員與四位傑出教練，其中三名NBA球員布萊恩、鄧肯、賈奈特合計拿下九次總冠軍，女子選手卡欽斯（Tamika Catchings）則是10度入選WNBA明星賽並拿下四面奧運金牌。
在教練名單部分，則包括三屆NCAA總冠軍穆基（Baylor Kim Mulkey）、史蒂文斯（Barbara Stevens）、薩頓（Eddie Sutton）和兩屆NBA總冠軍教練湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich）。
奈史密籃球名人堂主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）說：「當我們在提名2020年的候選名單時，就知道這一屆可能會成為歷史上最特別的一屆。儘管布萊恩的離開讓我們仍在為他哀悼，但我們很榮幸能將他的傳奇一生納入其中。同時大家也將會認識這七名對於籃球意義重大的人，我們祝賀所有的入圍者，並期待在亞特蘭大揭曉今年的入選名單。」
今年籃球名人堂最終入選名單將在美國時間4月4日於NCAA四強決賽期間宣布，選手須從24名榮譽委員中獲得18票才能正式踏入名人堂，而正式的表揚活動將於8月底舉行。
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