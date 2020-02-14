HBL／游艾喆過生日 王凱裕獻吻：大學一起走下去

衛冕軍能仁家商今天靠著王凱裕猛攻23分、11籃板並送出6阻攻，帶領球隊以73：62擊敗南湖高中，八強賽五連勝也提前收下男子組四強門票，而今天西洋情人節也正好是當家主控游艾喆18歲生日，賽後王凱裕也送上熱情一吻説：「希望升上大學也能一起走下去。」

上一階段打得跌跌撞撞的能仁，這階段找回應有狀態，八強賽依序爬過「三山」後再退高苑工商，休兵一日後今天再擊敗南湖，以五連勝提前鎖定四強門票。

今天適逢西洋情人節，也正好是能仁當家主控游艾喆生日，今天他也繳出全隊次佳的19分、10籃板、7助攻、4抄截、1阻攻的全能數據，與室友王凱裕一起延續連勝。

賽後王凱裕也送上熱情一吻，為游艾喆慶生，同時也喊話希望兩人在大學階段也能一起走下去，王凱裕笑說：「因為在宿舍時游艾喆很喜歡鬧我，親親也就變成我的報復手段。」

游艾喆除了用五連勝慶生外，不免俗也許下生日願望，除了希望日後能夠一直保持健康、幫助球隊取勝外，最大的願望就是希望能幫助球隊完成連霸。

而男子組除了能仁確定取得四強門票外，泰山高中雖取得4勝1負戰績，但也未確定能夠晉級，東山及光復高中同為3勝2負緊追在後，而2勝3負的南山及南湖高中也仍保有爭取四強門票的機會。