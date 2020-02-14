HBL／退南山收第四勝 張東庭：看到教練渴望的眼神

賽前戰績僅次於衛冕軍能仁家商的泰山高中，今天在先發五人得分上雙、其中劉丞勳繳出全場最高26分、15籃板帶領下，以94：80擊敗強敵南山高中，4勝1負的戰績也在四強爭奪戰中爭取到有利位置。

泰山日前不敵能仁，以3勝1負位居第二，今天碰上南山，開賽就打出一波25：7的猛攻，打得對手暈頭轉向，儘管第三節一度被南山追到1分差，仍及時穩住陣腳，最終以14分差勝出。

「賽前我們看了很多影片，今天就是要球員開賽打他們一個措手不及。」泰山教練廖文彬賽後說，「雖然中段一度被對手追上，但我鼓勵他們，要穩住，是自己的球要穩穩拿下。」

過去泰山常常在開賽就被對手打爆，因此今天特別交代球員要大膽進攻，廖文彬説：「我也時常用過去的例子鼓勵球員，中場後也都是從0：0開始。」

繳出18分、9助攻、8籃板、2抄截的張東庭則說：「今天就是平常心面對，但大家都知道這場很重要，我也看到教練賽前眼神變了，感覺十分渴望勝利，我也就覺得一定要幫他拿下勝利。」