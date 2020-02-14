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HBL／退南山收第四勝 張東庭：看到教練渴望的眼神

聯合報 / 記者毛琬婷／台北即時報導
劉丞勳26分、15籃板。記者余承翰／攝影

賽前戰績僅次於衛冕軍能仁家商泰山高中，今天在先發五人得分上雙、其中劉丞勳繳出全場最高26分、15籃板帶領下，以94：80擊敗強敵南山高中，4勝1負的戰績也在四強爭奪戰中爭取到有利位置。

泰山日前不敵能仁，以3勝1負位居第二，今天碰上南山，開賽就打出一波25：7的猛攻，打得對手暈頭轉向，儘管第三節一度被南山追到1分差，仍及時穩住陣腳，最終以14分差勝出。

「賽前我們看了很多影片，今天就是要球員開賽打他們一個措手不及。」泰山教練廖文彬賽後說，「雖然中段一度被對手追上，但我鼓勵他們，要穩住，是自己的球要穩穩拿下。」

過去泰山常常在開賽就被對手打爆，因此今天特別交代球員要大膽進攻，廖文彬説：「我也時常用過去的例子鼓勵球員，中場後也都是從0：0開始。」

繳出18分、9助攻、8籃板、2抄截的張東庭則說：「今天就是平常心面對，但大家都知道這場很重要，我也看到教練賽前眼神變了，感覺十分渴望勝利，我也就覺得一定要幫他拿下勝利。」

而吞下八強賽第3敗的南山已陷入退無可退的窘境，接下來面對高苑工商及東山高中絕對要取勝才有繼續爭奪四強門票的資格，南山助理教練陳柏廷賽後説：「球員開賽有些太緊張，導致攻守失常，現在我們也不能再管別人了，只能先拿下接下來兩戰，先搶四勝再看後續狀況。」

張東庭（左）繳出18分、9助攻、8籃板。記者余承翰／攝影

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