HBL／粉絲合照轉運 光復退青年收八強第三勝

經過一天休兵日後，HBL男、女八強賽今天續戰，光復高中此役在李承謙15分、余維豪11分帶領下，以69：63擊敗八強勝場未開張的青年高中，搶下關鍵第三勝，也報了上階段在高雄落敗的一箭之仇。

上階段12強賽，光復在高雄44：91不敵青年，此役也讓光復教頭陳定杰自嘲為「雄中慘案」，經過一個多月的調整，兩軍再度於八強賽交手，儘管整場比賽都呈現拉鋸，光復仍在決勝關頭穩住陣腳，最終以6分差勝出。

目前男子組八強呈現詭譎態勢，除了衛冕軍能仁家商以4勝0負戰績獨走外，泰山高中3勝1負緊追在後，2勝2負的球隊就有4支，今天光復搶下關鍵第三勝，也替晉級四強取得較有利優勢。

「小朋友們都知道今天這場比賽很重要，贏下這場比賽後，接下來能否晉級還是看老天爺給不給機會。」昨天休兵日，光復全隊也到木柵動物園走走，也看到了象徵球隊吉祥物的猿猴，陳定杰說：「今天我們就是打出符合光復的球風，全『猿』出擊。」

陳定杰還透露，球隊在輸給東山高中的比賽後，回到飯店的路上，余維豪遇到一對母女前來要求合照，「在這之後我們就像是『轉運』一樣，拿下二連勝，我也藉此告訴球員，必須要打出該有的表現，因為到處可能都有支持你的球迷。」

余維豪說：「很開心但也很意外有人支持我，但也因此知道，我們必須要打出表現，不讓支持我們的球迷失望。」不過他笑說自己的人氣遠不及表哥田浩，「部落的粉絲都自稱田浩是她老公。」