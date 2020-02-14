NBA╱季後賽初探 東區8強爭出線

2020年賽季打過半場，各賽區的競爭態勢也逐漸明朗，東區的戰力雖然不及西區，但仍有數支擁有爭奪金杯實力的球隊。續上篇西區八強的分析，筆者這次將預測今季東區季後賽有望躋身八強的隊伍。

密爾瓦基公鹿

公鹿隊至13日仍維持著個位數的敗場數，戰績獨走全聯盟，延續上一季東區第一的陣容，再加上了小洛培茲（Robin Lopez）加入補強禁區防守，老將射手考佛（Kyle Korver）的外線，以及小將迪文森佐（Donte DiVincenzo）的成長，在名帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）的系統下，每名球員角色定位明確，以「字母哥」安戴托昆波（ Giannis Antetokounmpo）為核心的進攻體系，打出聯盟第一的禁區攻擊效率，兩分命中率以及總得分都排在聯盟第一 ;防守端在沒有明顯防守弱點的情況下，加上洛培茲兄弟的籃板鞏固，對手命中率亦是聯盟最低。本季字母哥大幅提升三分出手的質量，多了一個進攻可選擇的武器，讓他更加難以防守。在本季東區實力較差的情況下，或許今年公鹿能夠成功出線。

多倫多暴龍

衛冕軍暴龍隊雖然走了核心主力雷納德（Kawhi Leonard），外界不再看好他們能夠連霸金盃，但暴龍至截稿前強勢打出了15連勝，暫居東區第二，主要歸因於前鋒席亞康（Pascal Siakam）攻防兩端的表現持續成長，以及范弗利特（Fred VanVleet）、阿努諾比（OG Anunoby）等人在進攻火力上的增補，加上小蓋索（Marc Gasol）及伊巴卡（Serge Ibaka）在防守端的禁區宰制力仍在，內有雙塔，外圍則有席亞康及霍利斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）等搖擺型防守前鋒，對手場均總命中率僅42.9%，為聯盟第二佳，教頭諾斯（Nick Nurse）內外均衡的防守系統更是居功厥偉。然而，席亞康雖有成長但仍不及雷納德，而羅瑞（Kyle Lowry）、小蓋索等人則是雖有表現但無法掩蓋年齡偏高的事實，在缺少一個王牌級球員的情況下，暴龍怕是難以再過公鹿這一關。

波士頓塞爾蒂克

綠衫軍在季初將主控從厄文（Kyrie Irving）換成沃克（Kamba Walker）後，進攻端球權更為平均，四名主力泰圖姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、沃克、海沃德（Gordon Hayward）均有15次左右的場均出手數，除了沃克更適合名帥史蒂文斯（Brad Stevens）的體系外，海沃德打出傷癒後最好表現也為球隊挹注火力，塞爾蒂克在進攻端多點開花的情況下，打出了聯盟第五的進攻效率(113.1) ;防守端上，除了上述四名主力均有不錯的防守能力，史馬特（Marcus Smart）更是球隊防守端上的興奮劑，在靠著輪轉防守、有效壓低對手出手數的情況下，綠衫軍目前保有聯盟第三的防守效率值。

邁阿密熱火

本季的熱火是東區最大的黑馬球隊，在球隊招牌球星魏德（Dwyane Wade）退休後，本以為會經過一、兩年的陣痛期，但球隊馬上招來了明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），攻防兼備、競爭意識高強的他，非常適合注重鐵血紀律的熱火隊。其餘球員方面，阿德巴約（Bam Adebayo）打出了進步顯著的一季，更在今年第一次入選了明星賽，加上教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）重點啟用二年級射手羅賓森（Duncan Robinson），以高達43.8%的命中率貢獻3.5顆三分球，以及瘋狂射手新秀赫洛（Tyler Herro）打出本屆新秀前三水準的表現，還有落選新人納恩（Kendrick Nunn）的崛起，不得不讚嘆熱火總管萊利（Pat Riley）的識人眼光以及養成功力，目前的熱火，主力正值巔峰，未來數年熱火隊會是東區強力的競爭者之一。

費城七六人

若說熱火是最大的黑馬，七六人則是最令人失望的球隊，季出雖然走了射手瑞迪克（JJ Reddick），但簽下了霍福德（Al Horford）這位明星級中鋒，原有的三核心西蒙斯（Ben Simmons）、安比德（Joel Embiid）、哈里斯（Tobias Harris），加上新成員理查森 （Josh Richardson），七六人組成了平均身高超過6呎7寸的「死亡五大」陣容。然而，這個陣容看似華麗卻是敗絮其中，瑞迪克的離開，則大幅限縮了七六人的進攻空間，少了外線的一大箝制點，七六人在三分投射的質與量都表現不甚理想。最後，除了西蒙斯這名不具投射能力的控球外，七六人仍然缺乏稱職的控球後衛，第二陣容的組織以及節奏掌握都表現低迷。

印第安納溜馬

溜馬本季在主力歐拉迪波（Victor Oladipo）缺陣超過半季的情況下，依然打出了將近六成勝率的表現，期間沙波尼斯（Domantas Sabonis）在得到上場時間及更多球權分配後，打出了場均18分12籃板的好表現，持續穩定成長，加上新血波格登（Malcolm Brogdon）、華倫（TJ Warren）、麥康奈（T.J. McConnell）都完美地加入教練麥克米蘭的體系，在歐拉迪波已經傷癒歸隊的情況下，與另一名先發後場波格登的磨合，會是未來的觀察重點。

布魯克林籃網

東區本季的實力還是遠不及西區，勝率不及五成、在西區僅排到第九的籃網隊在東區仍然在季後賽的安全名單內，雖然本季加入了杜蘭特（Kevin Durant）及厄文（Kyrie Irving）兩名聯盟頂級進攻手，但前者因阿基里斯腱斷裂影響仍在休養本季不會上場，後者則因大小傷勢頻繁進出傷兵名單，在杜蘭特本季不回歸的情況下，籃網顯然志不在本季，目前就是處於練兵培養年輕球員的狀態，期間打出不少好球員，例如顯著成長的丁威迪（Spencer Dinwiddie）。

奧蘭多魔術

在保留原本一眾年輕潛力球員的情況下，本季的奧蘭多魔術也是令人失望的球隊，其中主力葛登（Aaron Gordon）不進反退，打得相當掙扎，是最大原因之一。另外艾薩克（Jonathan Isaac）、奧古斯丁（D.J. Augustin）、阿米尤（Al- Farouq Aminu）等輪替球員因傷缺陣，也造成了魔術不小的戰力缺口。好在魔術身處貧弱的東區，與後頭的華盛頓巫師也還有三場的勝場差距 。儘管魔術的對手得分是聯盟最低的，但筆者認為，魔術有季後賽可打的機率，仍然比完全不防守的巫師隊高上許多。（作者艾飛是業餘運動賽事分析員）