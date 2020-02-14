NBA／海瓦德二度延長賽挺身 綠衫軍險勝快艇

NBA在全明星周前的最後一天賽事，波士頓塞爾蒂克今天在主場迎戰強敵洛杉磯快艇，雙方本季第一次交手時就打到延長賽才分出勝負，而今天兩隊又一路拉鋸到兩度延長賽，塞爾蒂克才靠著海瓦德（Gordon Hayward）有攻有守的表現，以141：133擊敗快艇。

塞爾蒂克在前一場不敵火箭中止七連勝後，今天回到主場迎戰另一支聯盟強權快艇，賽前塞爾蒂克球團也宣布將於下賽季退休前明星前鋒賈奈特（Kevin Garnett）的五號球衣，向這名即將入選籃球名人堂的傳球球員致敬。

而在今天出戰快艇的比賽中，兩隊都出現球星缺陣的狀況，塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）因為小腿挫傷與腳踝扭傷缺席，快艇則是喬治（Paul Geroge）在二節出現左腿拉傷的狀況僅出賽15分鐘拿下四分就退場。

不過兩隊本場比賽仍是一路拉鋸，分差都在10分以內，第四節倒數階段快艇莫里斯（Marcus Morris）在投進三分球後，雙方戰成114：114平手，隨後塞爾蒂克華克雖然成功製造雷納德（Kawhi Leonard）進攻犯規，但他的壓哨中距離跳投彈框，進入延長賽。

首度延長賽塞爾蒂克在泰托姆（Jayson Tatum）獨攬八分下，一度取得三分領先，不過快艇沙米特（Landry Shamet）再投進追平比數三分球，比賽進入第二度延長，塞爾蒂克展現多點開花的攻勢，除了手感發燙的泰托姆持續得分外，華克（Kemba Walker）與海瓦德也投進三分球搶分，海瓦德還在最後一分鐘賞給威廉斯（Lou Williams）一記關鍵麻辣鍋，助塞爾蒂克以八分差距擊敗快艇。

經過兩次延長賽，兩隊合計九名球員上場超過40分鐘，其中塞爾蒂克以泰托姆39分9籃板表現最佳，史馬特（Marcus Smart）與延長賽挺身而出的海瓦德則分別有31分與21分13籃板進帳；快艇則是以威廉斯35分最佳，雷納德則有28分11籃板。