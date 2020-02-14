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NBA／喬丹、詹姆斯同框球衣卡 天價售出創紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
喬丹與詹姆斯兩大天王球星球衣Logo的球員卡，今天以90萬美元（約台幣2700萬元）的天價售出，改寫球員卡史上單張最高售價。 圖／截自Goldin Auctions網站

一張球員卡能價值多少錢？美國運動紀念品拍賣公司「Goldin Auctions」今天有一張有喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）兩大天王球星球衣Logo的球員卡，以90萬美元（約台幣2700萬元）的天價售出，改寫球員卡史上單張最高售價。

這張由球員卡公司「Upper Deck」生產的球衣卡，將喬丹在2003-04賽季在巫師穿著的球衣Loge以及詹姆斯在同賽季穿著的騎士球衣Logo放在同張球員卡中，儘管球員卡上喬丹印上了公牛隊的標誌而非巫師，但仍不影響該卡片在市場上的價值，今天以90萬美元售出。

「Goldin Auctions」公司創辦人高丁（Ken Goldin）說：「我們能夠很自豪的報告，這次的交易幾乎使價格翻漲了一倍，並加入著名的1952年Topps 紐約洋基傳奇球員曼托（Mickey Mantle）的菜鳥球員卡以及經典的（匹茲堡海盜傳奇球員）T206 華格納（Honus Wagner）球員卡行列，成為達到此交易金額水平的球員卡之一。」

而喬丹、詹姆斯同框卡以90萬美元售出也創下籃球卡史上的交易新紀錄，過去最高價格為2016年所售出的「501-900 Topps＃25 Lew Alcindor PSA GEM MT 10」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）球員卡，當時以50萬1900美元售出。

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