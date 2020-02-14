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NBA／塞爾蒂克將退休5號球衣 賈奈特：心懷感激

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

波士頓塞爾蒂克在今天出戰洛杉磯快艇的主場賽事中，透過影片宣布將退休前明星前鋒賈奈特（Kevin Garnett）的五號球衣，讓他成為塞爾蒂克史上第23位被退休球衣的球員，賈奈特也表達心懷感激，並永遠難忘塞爾蒂克隊友、教練、高層和球迷對他的支持。

賈奈特過去曾在2007年至2013年間效力綠衫軍六個賽季，代表球隊出賽396場，平均能拿下15.7分8.3籃板和2.7次助攻，其中在2008年幫助球隊拿下總冠軍，在離開綠衫軍後賈奈特又代表籃網和老東家灰狼出賽，並在2016年宣佈退休。

今天綠衫軍也宣布將在下個賽季退休賈奈特的五號球衣，且明天預計賈奈特也將會與布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）一同被宣布入選今年籃球名人堂，可說是雙喜臨門。

對於塞爾蒂克球團對他的肯定，甚至比老東家灰狼更早決定退休他的球衣，賈奈特說：「我真的備感榮幸，並且感謝塞爾蒂克球團退休我的球衣，我始終對於管理階層、我過去的隊友以及塞爾蒂克國度的人充滿感激。」

過去曾執教塞爾蒂克並與賈奈特聯手助隊奪冠的快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）則說：「當我們需要有人改變球隊文化時，賈奈特就會站出來，為我們塑造球隊文化，且一路保留到現在的塞爾蒂克隊中，不曾消失，這就是賈奈特。」

瑞佛斯還表示，目前快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）就與賈奈特有不少相似之處，「雷納德就像賈奈特一樣，包括他對待比賽的態度和為比賽做準備的認真程度，他身上有很多賈奈特的影子，而喬治（Paul George）在射手工作上某方面讓人想起了艾倫（Ray Allen）。」

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