NBA／批76人主場優勢挨罰 喬治生涯已繳555萬罰金

洛杉磯快艇日前不敵費城76人，球隊明星前鋒喬治（Paul George）在 賽後批評遭到76人主場優勢的不公平對待，而聯盟今天也針對此事作出罰款決定，喬治將因為公開言論挨罰3萬5000美元（約台幣105萬元）。

快艇在日前作客費城的比賽中，遭到76人安比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）和理查森（Josh Richardson）重砲轟炸，最終以七分差距吞下敗仗。

喬治不僅手感不佳，出手15次僅命中三球拿下11分，賽後他還批評遭到76人主場優勢的不公平對待，「對手今晚有些主場優勢，19：11（犯規次數），我想你們都明白這數據是什麼意思。」

對於喬治的公開言論，NBA籃球事務執行副總裁范德維奇（Kiki VanDeWeghe）今天決定作出罰款懲處，這也是喬治生涯第八度因為批評聯盟而遭到罰款，合計已遭罰18萬5000美元（約台幣555萬元）。