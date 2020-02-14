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NBA／明星賽前奪冠賠率 洛城雙雄、公鹿領先群雄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
明星賽前奪冠賠率，湖人與公鹿分居一、二名。 路透

NBA將在今天兩場賽事後結束上半季例行賽，並迎接全明星周活動，而美國運彩公司「Caesars Sportsbook」也在今天公布最新奪冠賠率，其中洛杉磯雙雄湖人與快艇分別排在第一、三名，而戰績龍頭密爾瓦基公鹿則是排名在第二名。

NBA各隊在全明星周前皆進行超過50場的例行賽賽事，而截至目前為止，戰績最佳的為拿下46勝8敗的公鹿，而在這次明星賽前的最新奪冠賠率中，公鹿也以4賠11（買100賠275）排名在聯盟第二位，僅次於拿下41勝12敗的湖人（5賠9），且湖人在目前的奪冠下注金額上也遙遙領先各隊。

至於由上季總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）領軍的快艇，雖然目前僅以37勝17敗排名在聯盟第六名，但仍在賭盤中獲得4賠13的第三名賠率，緊追在後的為火箭的1賠12，衛冕軍暴龍則以1賠20與塞爾蒂克、熱火、金塊為相同賠率，而獨行俠、76人則為1賠25，爵士為1賠30。

其中熱火為開季以來多來奪冠賠率成長最多的球隊，在去年夏天他們的奪冠賠率還僅有1賠200，不過在賽季開打前已經來到1賠75，現在更一口氣提升到1賠20。

至於擁有近年來最受關注新秀威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘，也引發一些運彩迷的關注，包括有在一月時就有彩迷投注1000美金鵜鶘奪冠，鵜鶘的冠軍賠率為1賠500，而威廉森目前也是運彩公司贏得年度最佳新秀的第二大熱門人選，僅次於灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）。

鵜鶘 公鹿
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