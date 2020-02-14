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NBA／布克頂替參加明星賽 里拉德：他是我最愛球員

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

波特蘭拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）因為右腹股溝傷勢問題，確定無法參加芝加哥全明星賽與三分球大賽，今天聯盟宣布由鳳凰城太陽後衛布克（Devin Booker）頂替參賽，而里拉德表示，布克一直都是自己最喜歡的球員之一，恭賀小老弟生涯將首度參加全明星賽。

里拉德是在日前出戰灰熊的比賽中不慎拉傷右腹股溝，不得不宣布退出今年的明星賽與三分球大賽，並期待能由太陽布克頂替自己參賽，而聯盟也在今天宣布這項消息，由布克頂替里拉德進入詹姆斯戰隊，讓他成為繼2011-12賽季的奈許（Steve Nash）後，首位入選全明星賽的太陽球員，詹姆斯也在個人推特上歡迎布克加入，「歡迎布克加入，你當之無愧。」

在今年明星賽名單公布後，布克一度因為落選感到相當失望，還說「這一直都是我的主要目標（進入全明星賽），不過這也證明這個聯盟並不見得如我想的那樣，把所有最好的球員都放到全明星賽中，如我從小看到大的。現在則是一個充滿娛樂性、戲劇性與政治色彩的聯盟。」

雖然一直無緣參加全明星賽，但布克已經五度在全明星周活動中亮相，包括三度參加三分球大賽，並在2018年奪下冠軍，另外也參加過一次技術挑戰賽和一次新秀挑戰賽。

對於布克將代替自己參賽，里拉德也表示一直很喜歡這名小老弟，「他一直都是我個人最愛的球員之一，每當有機會看太陽的比賽時，我都會抓住機會觀察他。」雖然不會參加全明星賽與三分球大賽，但里拉德仍計畫在全明星周中進行個人演唱。

布克 里拉德
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