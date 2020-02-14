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NBA／明星賽里拉德傷退 太陽射手布克遞補
美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，鳳凰城太陽隊射手布克將取代受傷的波特蘭拓荒者頭號大將里拉德，參加今年的NBA明星賽及三分球大賽。
進入NBA第5季，這將是布克（Devin Booker）首次獲選參與明星賽，他將取代里拉德加入由洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的Team LeBron隊；布克在2018年也曾角逐三分球大賽。
里拉德（Damian Lillard）近況火熱，目前在聯盟得分榜以平均29.5分排名第4，另有7.9次助攻，不過他在昨天對曼菲斯灰熊之戰拉傷右側腹股溝。
里拉德先前已表示，他希望由布克接替他打明星賽。
現年23歲的布克本季出賽52場，平均每戰上場35.9分鐘，可攻下26.4分、6.3助攻及4.2籃板，
里拉德則是生涯第5次入選明星賽，本季至今54場出賽，平均上場37分鐘，攻下29.7分及7.9助攻，皆為生涯新高。
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