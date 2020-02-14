快訊

西部、金馬注意濃霧！ 今天鋒面接近西南風增強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／明星賽里拉德傷退 太陽射手布克遞補

中央社 / 洛杉磯13日綜合外電報導
太陽隊布克（左）遞補進明星賽。 美聯社

美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，鳳凰城太陽隊射手布克將取代受傷的波特蘭拓荒者頭號大將里拉德，參加今年的NBA明星賽及三分球大賽。

進入NBA第5季，這將是布克（Devin Booker）首次獲選參與明星賽，他將取代里拉德加入由洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的Team LeBron隊；布克在2018年也曾角逐三分球大賽。

里拉德（Damian Lillard）近況火熱，目前在聯盟得分榜以平均29.5分排名第4，另有7.9次助攻，不過他在昨天對曼菲斯灰熊之戰拉傷右側腹股溝。

里拉德先前已表示，他希望由布克接替他打明星賽。

現年23歲的布克本季出賽52場，平均每戰上場35.9分鐘，可攻下26.4分、6.3助攻及4.2籃板，

里拉德則是生涯第5次入選明星賽，本季至今54場出賽，平均上場37分鐘，攻下29.7分及7.9助攻，皆為生涯新高。

布克 里拉德 NBA 詹姆斯 拓荒者 灰熊
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

NBA／太陽球迷高呼「明星賽」 布克有望遞補里拉德圓夢

NBA／里拉德受傷將退出明星賽 盼由布克遞補參加

首度明星賽與偶像詹皇合作 泰托姆：感覺超現實

NBA／伊古達拉復出初登場 熱火不敵里拉德領軍拓荒者

相關新聞

大膽扶正菜鳥莫蘭特 灰熊打出驚奇賽季

本季開打前可能沒有多少人料想的到進入重建期的灰熊，竟然能夠連月逆勢成長，明星周前已達五成勝率並衝到西區前八席次。球團當初選擇大膽放掉小市場球隊好不容易培養起來的自家球星柯利，在半個賽季後，這項操作看起

NBA／詹皇、AD發威寫紀錄 比肩湖人傳奇

西區前二名球隊昨天正面交鋒，湖人隊詹姆斯繳出卅二分、十二籃板、十四助攻的本季第十二次「大三元」表現，搭配戴維斯在延長賽貢獻七分，以一二○比一一六驚險擊敗金塊隊，收下三連勝，在上半季最後一戰有美好的結局。

NBA／暴龍15連勝中止 羅瑞：打得像殭屍

自上月八日不敵拓荒者隊後就不知輸球是何滋味的暴龍隊，昨天作客紐約時卻踢到鐵板，儘管伊巴卡繳出全場最高的廿八分，羅瑞也繳出「大三元」表現，仍以九十一比一○一不敵籃網隊，隊史最長十五連勝及客場十連勝也畫下句點。

NBA／不滿吹判朝唐西奇噴垃圾話？華頓：一場誤會

國王隊今天作客達拉斯以111：130不敵獨行俠隊，吞下二連敗，比賽中還發生一段插曲，國王主帥華頓（Luke Walton...

NBA／比爾連12場破25分 創巫師隊史56年來最佳

近況出色的比爾（Bradley Beal），今天客場面對尼克再度攻下30分，幫助球隊以114比96大勝尼克。巫師在最近7場比賽中拿下5勝。 根據統計，這是比爾連續12場至少拿到25分，創下巫師隊

NBA／脫口秀談養育「女兒」 韋德自豪全家團結一心

韋德（Dwyane Wade）之前曾透露，自己12歲的2兒子錫安（Zion）勇敢擁抱性別認同轉變，希望外人從此之後以女性詞語稱呼自己，也把名字改為「扎雅（Zaya）」，而一家人也展現力挺態度。

NBA／今夏執行合約？ 傳塞爾蒂克有意願續留海瓦德

根據當地媒體記者羅伯（Brian Robb）報導，海瓦德（Gordon Hayward）今年夏天將握有球員選項，可以選擇提前進入自由市場，而有消息人士透露，塞爾蒂克有意願和海瓦德（Gordon Hay

NBA／本季收視率不如預期 伊古達拉稱人們想念勇士

NBA收視不如預期理想的事實存在許多種解釋，其中有一說是勇士王朝分崩離析，過去核心成員之一的伊古達拉（Andre Iguodala）顯然也對此感到認同。 接受《The Athletic》記者史特

NBA／柯瑞進行無對抗訓練 柯爾：3月1日再評估傷情

日前表示希望能在3月1日復出的金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）手傷復原狀況持續進步中，主帥柯爾（Stev...

NBA／獨行俠連815場售罄 創聯盟新紀錄

唐西奇（Luka Doncic）今天傷癒復出攻下33分12籃板8助攻，帶領獨行俠在主場以130比111輕取國王。 這場比賽唐西奇不僅以17次至少30分10籃板的表現超越詹姆斯（LeBron Ja

NBA／太陽球迷高呼「明星賽」 布克有望遞補里拉德圓夢

布克（Devin Booker）今天攻下27分8助攻5籃板，帶領太陽在主場以112比106擊敗勇士。當他站上罰球線時，滿場球迷不斷高呼「All-Star」，期盼可以看見他前進明星賽。而球迷的盼望或許有

NBA／米契爾26分領銜 爵士撲滅熱火奪4連勝

歷經先前5連敗的短暫低潮，爵士近期又逐漸找回贏球的感覺！今天主場迎戰熱火，米契爾（Donovan Mitchell）、波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、克拉克森（Jordan Clar

熱門新聞

NBA／唐西奇復出全能秀 再度超越詹皇紀錄

NBA／詹皇大三元同AD飆分 湖人延長賽力克金塊

NBA／里拉德受傷將退出明星賽 盼由布克遞補參加

日職／陽岱鋼紅白戰轟兩分砲 原辰德笑了

MLB／酸亞土維戴蜂鳴器 洋基捕手：脫我褲子都可以

NBA／不滿被下放板凳 國王希爾德傳將請求交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。