NBA／暴龍15連勝中止 羅瑞：打得像殭屍

自上月八日不敵拓荒者隊後就不知輸球是何滋味的暴龍隊，昨天作客紐約時卻踢到鐵板，儘管伊巴卡繳出全場最高的廿八分，羅瑞也繳出「大三元」表現，仍以九十一比一○一不敵籃網隊，隊史最長十五連勝及客場十連勝也畫下句點。

此役暴龍團隊命中率三成八不如籃網的四成一，籃板也少了對手十三顆，也讓衛冕軍半場就陷入雙位數落後，暴龍一路遭到手壓著打，也讓勝敗早早定調。

繳出十二分、十一籃板、十二助攻「大三元」成績、但十三投僅四中的羅瑞賽後說：「我們像是殭屍一般，沒打好也不夠積極，就是這麼簡單。你應該讚揚他們，他們打得很好、很拚，但這也只是一場比賽。」

攻下廿二分的范弗利特則表示，今晚暴龍沒有展現出足以克服逆境的能量，「開局沒打好，導致後面難以追分，但你也不可能贏下所有比賽。」

雖然隊史最長連勝遭到中斷，暴龍主帥諾斯仍正面看待，「整體而言我們還是處在一個不錯的位置，對此你應該感到高興。」

而籃網則在團隊五人得分上雙的情況下擊敗暴龍，避免陷入單季遭橫掃的窘境，籃網主帥亞特金森坦言此役球隊執行力雖不完美，但球員想贏球的慾望非常高，「大家在防守端展現高水準，成為贏球關鍵。」