大膽扶正菜鳥莫蘭特 灰熊打出驚奇賽季

本季開打前可能沒有多少人料想的到進入重建期的灰熊，竟然能夠連月逆勢成長，明星周前已達五成勝率並衝到西區前八席次。球團當初選擇大膽放掉小市場球隊好不容易培養起來的自家球星柯利，在半個賽季後，這項操作看起來十分值得，且相當具有未來性

灰熊在去年選秀用榜眼籤選進莫蘭特(右)，就是他們重建過程最需要的控球後衛。 歐新社資料照片

灰熊球團為了突破近年不上不下的成績，一舉加速年輕化，打造更具未來性的團隊前景，上個球季以及休賽期，讓過去倚賴的重心小加索(Marc Gasol)、明星控球柯利(Mike Conley)相繼離隊。灰熊制服組老早就空出主力控球位置，鎖定榜眼籤用來補進被爆發力神似衛斯特布魯克(Russell Westbrook)的莫蘭特(Ja Morant)。

莫蘭特初生之犢不畏虎的霸氣，擁有NBA ready的身體素質，投籃能力，傳球組織視野，早已預約新人王大熱門，雖因小傷停賽個幾場，但回歸後更猛，本季場均17.6分7.1助攻3.5籃板，投籃命中率49.3%，三分球命中率35.8%，頗具水準，前幾天還創下生涯首度大三元。

莫蘭特率領球隊衝鋒陷陣的好表現，也讓球團看到這批球員的潛力，更大膽補強陣容，在交易截止日前，送走一場球都沒打的冠軍老將伊古達拉(Andre Iguodala)、搖擺人克勞德(Jae Crowder)、清掉薪資包袱希爾(Solomon Hill)，換來更年輕側翼即戰力溫史洛(Justise Winslow)，灰狼的貝爾(Jordan Bell)、傑恩(Gorgui Dieng)，有助於提升前場陣容深度。

年輕小將 意外繳出水準之上的成績

攤開球隊名單，除了新來的傑恩為30歲之外，其餘球員們平均年齡僅有23歲，其中剛簽下大約的主力布魯克斯(Dillon Brooks)24歲、前鋒杰倫傑克森(Jaren Jackson Jr.)20歲、克拉克(Brandon Clarke)23歲、莫蘭特20歲，相當年輕而具有潛力。對於號召球星不易的小市場球隊來說，現在的陣容是灰熊最有天賦的時刻，特別日前交易過後更是如此。

灰熊另一位菜鳥克拉克(右)也是潛力無窮，雖然他多是從板凳出發，但已打出大將之風。 美聯社

本季年輕、經驗不足的灰熊年輕眾將們，從前兩個月的不到三成勝率，到12月有五成勝率，一月份更高達73%，二月份至今4勝1敗，近十場狀態火熱，豪奪8勝2負。原先預計是要打底重建，以戰養戰的賽季，卻在這批新、中生代球員們的團隊合作下，有可能創造驚奇拉尾盤叩關季後賽。

全隊打球無私地分享，團隊助攻全聯盟第一，球風節奏快速，單場得分也高居聯盟前10，籃板保護能力排名第11。場均失分排名第23雖有待加強，但正負分逐月成長，從-13.8，-7.2一路攀升到二月份的+6，整體得失分控制在不斷地磨合後已顯現出成效。

如果以開季至今的數據來看，灰熊輸球的比賽，場均輸13.7分，贏球則是能贏9.9分，這一來一往的差距，球隊不是大好就是大壞。 灰熊現在的問題還是年輕、不夠穩定沉著，這需要時間的培養，沉澱，但也正因為如此，現在的球賽內容富有激情、創造力。在超級新人莫蘭特的帶領之下，今年的灰熊打出與以往較為慢節奏，較為制式的攻守模式完全不同的風貌。

在球隊大幅年輕化的情況下，灰熊的比賽現在充滿爆發力與創意，變得相當好看，不再像過去那麼樸實無華且枯燥。 美聯社

莫蘭特展現霸氣 鎖定年度新人王

莫蘭特並非出身籃球豪門肯塔基、杜克，來自Murray State的他靠自己的天賦與努力去證明他不只能在小池子裡當王，他能夠於NCAA賽場上呼風喚雨，更做好充足的準備站穩NBA，用他激情澎拜的球風與自信迎接未來職業生涯的挑戰。

莫蘭特過去是需要一球在手的球員，這點與他在現在被灰熊賦予的地位不謀而合，不需要過於為了配合球隊體系去做出大幅的改變。球團圍繞著莫蘭特打造新一代的艦隊藍圖，這也是為什麼他來到虛位以待的球隊陣中能夠馬上展現出大物級新秀的戰力。

莫蘭特除了突破爆發力驚人外，他的傳球視野，與組織節奏的掌控令人激賞，他將球場指揮官、攻擊發動機的角色做的相當不錯。能夠運用自己的速度，帶快節奏做到防守轉換的攻擊，也能適時理解自己得樂於分享球、不黏球才能創造球隊最大利益，莫蘭特在解讀球賽的應變能力與他堅強的心理素質，將是幫助他未來成長很大的動能。

除了莫蘭特之外，有著27歲經驗漸長的瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)在內線作為攻守核心，搭配能裡能外的二年級大前鋒傑克森，新秀克拉克，讓灰熊的油漆區能夠拉開空間，或是打高低位配合去做靈活的調度。 現在還有貝爾、傑恩的加盟，在人手的輪替，及灰熊保護籃框的能耐可望向上攀升。

瓦藍邱納斯(中)生涯前七季原本都是待在暴龍，但去年季中被交易到灰熊，結果暴龍拿下總冠軍。痛失冠軍戒雖然遣憾，但他在灰熊有了更好的發展空間，正打出生涯最優異的表現。 美聯社

灰熊現在算是處於相對安全的前八席次當中，目前還領先排名第九的拓荒者有四場勝差，但要往上追趕第七的雷霆也還有四場勝差要努力。灰熊在主客場戰績表現差異不大，若能將場均得失分控制更加理想、更穩定的話，那麼就有機會打出更多比分接近的拉鋸戰，進而取得更多勝場的可能，並在接下來的月份續創驚奇。

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