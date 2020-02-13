NBA／不滿吹判朝唐西奇噴垃圾話？華頓：一場誤會

國王隊今天作客達拉斯以111：130不敵獨行俠隊，吞下二連敗，比賽中還發生一段插曲，國王主帥華頓（Luke Walton）在第三節末與傷癒歸隊的獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）互噴垃圾話，不過賽後華頓認為這是一場誤會。

此役第三節末時，國王福克斯（De'Aaron Fox）在一次進攻得手後，華頓認為唐西奇有犯規嫌疑，並向裁判爭執，還因此吞下一次技術犯規，隨後他又與唐西奇發生口角，畫面也都被攝影機捕捉。

兩人間的垃圾話也被記者披露，康寧漢（Sean Cunningham）在推特上爆料，華頓當時對著唐西奇大吼說：「嘿，Luka，幫我一個忙，賽後你給那個裁判簽個名吧，他是你的球迷。」

不過賽後兩人都表示這是場誤會，華頓說：「我對唐西奇非常尊重，也沒有朝著他說過什麼話，我不知道他是不是誤會我對他說了些什麼。他是名優秀的球員，並帶領他的球隊取得勝利。」

因腳踝傷勢缺席7場比賽的唐西奇則說：「這樣的場景每場比賽都會發生，你知道的，這沒什麼特別的，就這樣發生了。」