NBA／柯瑞進行無對抗訓練 柯爾：3月1日再評估傷情

日前表示希望能在3月1日復出的金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）手傷復原狀況持續進步中，主帥柯爾（Steve Kerr）今天透露，柯瑞已可以進行無對抗進攻練習，並透露他目前狀況一切順利，且不斷讓自己變得更好。

柯瑞在去年十月底對戰太陽隊的比賽中，不慎遭太陽中鋒拜恩斯（Aron Baynes）壓傷左手，導致左手骨折而高掛免戰牌至今，他本季只出賽四場，球隊在少了他的情況下戰績十分不理想，12勝43負在全聯盟敬陪末座。

不過柯瑞手傷持續康復中，日前傳出勇士希望他能在三月的某時間復出，而他本人則表示，在3月1日復出一直是自己的復出時間表，今天柯爾在練球完後談到柯瑞的復原狀況。

「他參加了我們一些無對抗的進攻訓練，他的狀況越來越好。」柯爾說，「我們可能會在3月1日對他做出更完整的最新情況，現在一切都進展的很順利，可以做得事情越來越多，他努力恢復身體狀況，情況也不斷變好。」