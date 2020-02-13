NBA／今日戰績表 詹姆斯大三元助湖人延長賽勝金塊

因腳踝傷勢缺席過去7場比賽的唐西奇（Luka Doncic），今天對戰國王正式回歸。他這場比賽打了31分鐘，18投10中包括12罰10中，攻下33分12籃板8助攻，帶領獨行俠在主場以130比111輕取

2020-02-13 12:37