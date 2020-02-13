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NBA／今日戰績表 詹姆斯大三元助湖人延長賽勝金塊

聯合新聞網 / 整理
詹姆斯打出大三元表現，助湖人延長賽勝金塊。 美聯社

NBA今日戰績表

老鷹 105:127 騎士

活塞 112:116(OT) 魔術

暴龍 91:101 籃網

公鹿 111:118 溜馬

巫師 114:96 尼克

拓荒者 104:111 灰熊

黃蜂 115:108 灰狼

國王 111:130 獨行俠

勇士 106:112 太陽

熱火 106:112 爵士

湖人 120:116(OT) 金塊

NBA明日賽程

時間 客場 主場

09:00 快艇 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 雷霆 vs. 鵜鶘(Eleven Sports 1)

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