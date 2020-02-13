NBA／今日戰績表 詹姆斯大三元助湖人延長賽勝金塊
NBA今日戰績表
老鷹 105:127 騎士
活塞 112:116(OT) 魔術
暴龍 91:101 籃網
公鹿 111:118 溜馬
巫師 114:96 尼克
拓荒者 104:111 灰熊
黃蜂 115:108 灰狼
國王 111:130 獨行俠
勇士 106:112 太陽
熱火 106:112 爵士
湖人 120:116(OT) 金塊
NBA明日賽程
時間 客場 主場
09:00 快艇 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 雷霆 vs. 鵜鶘(Eleven Sports 1)
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