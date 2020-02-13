NBA／騎士三塔聯手開砲 大勝老鷹止6連敗

近期連敗不止的克里夫蘭騎士，今天出戰亞特蘭大老鷹，展現多點開花的攻勢，不僅三人得分在20分以上，新加盟的明星中鋒佐蒙德（Andre Drummond）也有14分15籃板2阻攻的亮眼數據，助騎士終場以129：105擊敗老鷹，中止六連敗。

騎士在今年交易大限前與活塞換來明星中鋒佐蒙德，禁區戰力瞬間升級，而代表新東家的首場比賽佐蒙德也展現影響力，繳出19分14籃板3助攻2抄截的亮眼數據，只可惜仍遭快艇以41分差距擊退。

不過今天在出戰老鷹的比賽中，騎士在明星前鋒勒夫（Kevin Love）因傷缺陣的情況下首節就火力看開，尤其是前鋒南斯（Larry Nance Jr.）與湯普森（Tristan Thompson）一度帶領球隊打出11：0的攻勢，首節打完騎士就已經取得33：19的領先優勢。

反觀老鷹也有兩人得分超過20分，包括主控楊恩（Trae Young）與柯林斯（John Collins）分別有27分12助攻與23分進帳，但在防守端卻無法擋下騎士的猛攻，讓騎士的團隊命中率在5成以上，騎士也在整場領先的情況下以24分差距取勝，中止六連敗。

騎士的三名禁區主力湯普森、南斯和佐蒙德聯手拿下64分38籃板，且投進五顆三分球，成為球隊贏球的關鍵，湯普森說：「我們在訓練結束後都會加練（三分球），你知道的，每個人都必須不斷加強自己，才能在這個聯盟中立足。我們三個大個子都能出色的保護籃板，尤其佐蒙德在比賽中充滿了能量，在勒夫缺陣的情況下他站出來了，還有我們的板凳暴徒們也挺身而出。」

至於老鷹則是吞下二連敗，楊恩說：「我已經厭倦說一些令人鼓舞的話，因為我們整季都在重複說這些，儘管我們還很年輕，但這不能成為我們的藉口，我們必須拿出更出色的表現。」